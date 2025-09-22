Retiran del mercado atún vendido en Costco tras posible contaminación por listeria

A través de un comunicado, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el retiro del mercado unas 3,315 libras de la marca Kirkland Signature Ahi Tuna Wasabi Poke debido a una posible contaminación por listeria.

Los atunes fueron vendidos en la cadena minorista Costco en al menos 30 estados del país entre los cuales se encuentra Florida. Según la entidad sanitaria, el brote de listeria monocytogenes se conoció tras una prueba a las cebollas verdes utilizadas en su preparación las cuales dieron positivo a la contaminación.

En el informe la agencia destacó “seguimos trabajando con nuestro proveedor de cebolla verde para determinar la causa raíz de la contaminación con listeria”, dijo.

De acuerdo con el anuncio de la FDA, el alimento fue vendido en el minorista desde el 18 de septiembre de 2025 con fecha de caducidad del 22 de septiembre de 2025 con número de artículo del producto “17193” y envasado en recipientes de plástico transparente con la etiqueta de la marca Kirkland Signature.

La entidad sanitaria aconsejó a los consumidores desechar el producto o devolverlo a tienda donde se compró para su respectivo reembolso, ya que según Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades la intoxicación por el consumo de alimentos contaminados por listeria puede llegar a ser mortal en niños, mujeres embarazadas, personas con sistema inmune débil o adultos mayores.

Los consumidores que deseen más información sobre el retiro pueden comunicarse al 425-558-7809 o enviar un correo electrónico a info@annasea.com.

