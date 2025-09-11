Costco retira chocolate de Dubái por peligro de alergia

A través de un comunicado, el fabricante Rolling Pin Baking Company anunció el retiro de los chocolates Dubai Style vendidos en la cadena minorista Costco debido a un mal etiquetado del producto.

De acuerdo con la compañía, en el empaque no se declaró que el producto contenía trigo lo cual podría ser un riesgo para la salud de los consumidores alérgicos a este ingrediente.

El director de control de calidad de Rolling Pin Baking Company, Eddie Dayan comentó en el comunicado que “evaluamos que el riesgo para la salud es mínimo ya que el gluten figura en la declaración de alérgenos y se encuentra en el trigo”, destacó.

Según declaraciones del fabricante, el alimento se vendió entre el 1 de mayo y 29 de agosto de este año en Costco. “Además, Kunefa (que se sabe que contiene trigo) también figura en la declaración de ingredientes”, dijo Dayan.

En el comunicado, el director de control de calidad aconsejó a los consumidores devolver el producto a la tienda para su respectivo reembolso. Además, indicó que los clientes que deseen más información pueden llamar a Rolling Pin Baking Company al (833) 331-2993 entre las 9 a. m. y las 5 p. m., hora estándar del este.

