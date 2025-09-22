FDA ordena retirar del mercado 12 marcas de canela por altos niveles de plomo

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha emitido un retiro del mercado que abarca una docena de marcas de canela, las cuales contienen niveles peligrosamente elevados de plomo. Las marcas en cuestión han sido distribuidas en varios estados y establecimientos comerciales, resaltando la necesidad de una inmediata retirada.

Las marcas sobre las que recae la medida son:

El Chilar: Vendido en el Mercado El Torito.

Marcum: Disponible en tiendas de alimentos Save-A-Lot.

SWAD: Vendido en Patel Brothers.

Tradición Suprema: Encontrado en Dollar Tree.

Compañía Indillor Orientale: Disponible en Eurogrocery.

Sabor ALB: También en Eurogrocery,

Shahzada: Vendido en el Supermercado Premium.

Clase de especias: En Fish World.

La Frontera: Marca retirada

Jiva Organics: Vendido en supermercados Taj en California.

Super marca: Ofrecido en un supermercado asiático en Little Rock, Ark.

Asli: Disponible en A&Y Global Market en Columbia, Missouri.

Riesgo para la salud

La FDA advierte que el consumo de canela que presenta estos niveles de plomo puede resultar peligroso para la salud.

La exposición continua a este metal pesado puede provocar un incremento de plomo en el organismo, lo cual puede acarrear efectos adversos significativos.

Recomendaciones inmediatas para los consumidores

Se recomienda que los consumidores desechen inmediatamente los productos retirados.

Hasta el momento, no se han reportado enfermedades ni eventos adversos relacionados con estos productos, pero la precaución es esencial.

Ante la gravedad de los hallazgos, se enfatiza la importancia de estar alerta sobre los productos alimenticios adquiridos. La FDA advierte que continuará monitoreando la situación y actualizará al público sobre cualquier nuevo desarrollo relacionado con la seguridad alimentaria.

Síntomas o efecto de intoxicación por plomo

Los síntomas o efectos de la intoxicación por plomo en el organismo varían según la edad y la gravedad de la exposición, pero pueden incluir:

En adultos

Cambios de personalidad, cefaleas, dolor abdominal, vómitos, estreñimiento, debilidad, dolor óseo o muscular, hipertensión y anemia.

Daño neural con pérdida de sensibilidad o entumecimiento en extremidades.

Problemas reproductivos como infertilidad y disfunción eréctil.

En casos graves, convulsiones y coma.

En niños

Irritabilidad, pérdida de apetito, pérdida de peso, retraso en el desarrollo y dificultades de aprendizaje.

Síntomas neurológicos como convulsiones y encefalopatía en exposiciones agudas.

Problemas de comportamiento, dificultades de atención y disminución en la capacidad de aprendizaje.

Pérdida auditiva y trastornos del crecimiento.

En recién nacidos expuestos antes de nacer

Nacimiento prematuro, bajo peso al nacer y retraso en el crecimiento.

Síntomas comunes a todas las edades incluyen dolor abdominal, vómitos, estreñimiento y anemia, con el riesgo de daño renal y efectos a largo plazo en el sistema nervioso central especialmente en los niños.

Los síntomas pueden aparecer semanas después de la exposición y variar con la cantidad y duración de la contaminación por plomo. La intoxicación crónica suele presentarse con manifestaciones más sutiles, pero que afectan la función cognitiva y física.

