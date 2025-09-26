Bolsas de frutas y verduras también son retiradas del mercado por posible contenido de plomo
La FDA advierte que la exposición prolongada al plomo puede afectar el desarrollo infantil y causar problemas de salud a largo plazo
La marca Sprout Organics ha ampliado el retiro de sus bolsas de batata, manzana y espinaca tras la identificación de niveles de plomo potencialmente elevados. Este retiro originalmente se anunció el 16 de septiembre y afecta nuevos lotes de bolsas de 3.5 onzas.
Estas bolsas se vendieron en línea, en Walgreens y en minoristas independientes en 28 estados: Arizona, Colorado, Florida, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Massachusetts, Maine, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Texas, Utah, Vermont, Wisconsin y Wyoming, reseñó CBS News.
Seguridad y riesgos
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advirtió que la exposición prolongada al plomo puede afectar el desarrollo infantil y causar problemas de salud a largo plazo. Se informa que, incluso niveles bajos de exposición, pueden contribuir a un aumento en los niveles de plomo en sangre.
Lotes de productos afectados
Los consumidores deben estar atentos a los siguientes lotes retirados, cuyas fechas de caducidad son:
- Código de lote 4212 con fecha de caducidad del 29 de octubre de 2025
- Código de lote 4213 con fecha de caducidad del 30 de octubre de 2025
- Código de lote 4282 con fecha de caducidad de 04/12/2025
- Código de lote 4310 con fecha de caducidad de 04/02/2026
Si los consumidores tienen algún producto que coincida con estas descripciones, la FDA recomienda devolverlo a una tienda local para obtener un reembolso.
No obstante, hasta la fecha, no se han reportado enfermedades y ningún otro producto de Sprout Organics se ha visto afectado, agregó la FDA.
Los consumidores con preguntas pueden comunicarse con la empresa al 510-833-6089 o por correo electrónico a Info@sproutorganics.com.
Síntomas de la intoxicación por plomo
Los síntomas de la intoxicación por plomo en los niños pueden variar y muchas veces son difíciles de detectar al principio, pues suelen aparecer cuando el nivel de plomo en sangre es alto.
Entre los síntomas más comunes se encuentran:
- Retraso en el desarrollo y dificultades de aprendizaje.
- Irritabilidad, pérdida del apetito, pérdida de peso y fatiga.
- Dolor abdominal, vómitos y estreñimiento.
- Problemas auditivos y convulsiones en casos severos.
- Comportamientos como comer objetos no alimenticios (pica).
- En algunos casos, pérdida de habilidades de desarrollo previas, falta de energía y anemia.
Además, los bebés expuestos antes de nacer pueden nacer prematuramente y con bajo peso.
También es frecuente que se presenten trastornos de conducta, hiperactividad y problemas de atención.
Muchos niños con intoxicación pueden no mostrar síntomas evidentes pero igual tener daños en el desarrollo mental y físico.
