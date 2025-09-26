Bolsas de frutas y verduras también son retiradas del mercado por posible contenido de plomo

La marca Sprout Organics ha ampliado el retiro de sus bolsas de batata, manzana y espinaca tras la identificación de niveles de plomo potencialmente elevados. Este retiro originalmente se anunció el 16 de septiembre y afecta nuevos lotes de bolsas de 3.5 onzas.

Estas bolsas se vendieron en línea, en Walgreens y en minoristas independientes en 28 estados: Arizona, Colorado, Florida, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Massachusetts, Maine, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Texas, Utah, Vermont, Wisconsin y Wyoming, reseñó CBS News.

Seguridad y riesgos

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advirtió que la exposición prolongada al plomo puede afectar el desarrollo infantil y causar problemas de salud a largo plazo. Se informa que, incluso niveles bajos de exposición, pueden contribuir a un aumento en los niveles de plomo en sangre.

Lotes de productos afectados

Los consumidores deben estar atentos a los siguientes lotes retirados, cuyas fechas de caducidad son:

Código de lote 4212 con fecha de caducidad del 29 de octubre de 2025

Código de lote 4213 con fecha de caducidad del 30 de octubre de 2025

Código de lote 4282 con fecha de caducidad de 04/12/2025

Código de lote 4310 con fecha de caducidad de 04/02/2026

Si los consumidores tienen algún producto que coincida con estas descripciones, la FDA recomienda devolverlo a una tienda local para obtener un reembolso.

No obstante, hasta la fecha, no se han reportado enfermedades y ningún otro producto de Sprout Organics se ha visto afectado, agregó la FDA.

Los consumidores con preguntas pueden comunicarse con la empresa al 510-833-6089 o por correo electrónico a Info@sproutorganics.com.

Síntomas de la intoxicación por plomo

Los síntomas de la intoxicación por plomo en los niños pueden variar y muchas veces son difíciles de detectar al principio, pues suelen aparecer cuando el nivel de plomo en sangre es alto.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Retraso en el desarrollo y dificultades de aprendizaje.

Irritabilidad, pérdida del apetito, pérdida de peso y fatiga.

Dolor abdominal, vómitos y estreñimiento.

Problemas auditivos y convulsiones en casos severos.

Comportamientos como comer objetos no alimenticios (pica).

En algunos casos, pérdida de habilidades de desarrollo previas, falta de energía y anemia.

Además, los bebés expuestos antes de nacer pueden nacer prematuramente y con bajo peso.

También es frecuente que se presenten trastornos de conducta, hiperactividad y problemas de atención.

Muchos niños con intoxicación pueden no mostrar síntomas evidentes pero igual tener daños en el desarrollo mental y físico.

