window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Bolsas de frutas y verduras también son retiradas del mercado por posible contenido de plomo

La FDA advierte que la exposición prolongada al plomo puede afectar el desarrollo infantil y causar problemas de salud a largo plazo

Bolsas de frutas y verduras también son retiradas del mercado por posible contenido de plomo

Empaque de comida Sweet Potato Apple and Spinach. Crédito: FDA | Cortesía

Avatar de Franklin Delgado

Por  Franklin Delgado

La marca Sprout Organics ha ampliado el retiro de sus bolsas de batata, manzana y espinaca tras la identificación de niveles de plomo potencialmente elevados. Este retiro originalmente se anunció el 16 de septiembre y afecta nuevos lotes de bolsas de 3.5 onzas.

Estas bolsas se vendieron en línea, en Walgreens y en minoristas independientes en 28 estados: Arizona, Colorado, Florida, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Massachusetts, Maine, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Texas, Utah, Vermont, Wisconsin y Wyoming, reseñó CBS News.

Seguridad y riesgos

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advirtió que la exposición prolongada al plomo puede afectar el desarrollo infantil y causar problemas de salud a largo plazo. Se informa que, incluso niveles bajos de exposición, pueden contribuir a un aumento en los niveles de plomo en sangre.

Lotes de productos afectados

Los consumidores deben estar atentos a los siguientes lotes retirados, cuyas fechas de caducidad son:

  • Código de lote 4212 con fecha de caducidad del 29 de octubre de 2025
  • Código de lote 4213 con fecha de caducidad del 30 de octubre de 2025
  • Código de lote 4282 con fecha de caducidad de 04/12/2025
  • Código de lote 4310 con fecha de caducidad de 04/02/2026

Si los consumidores tienen algún producto que coincida con estas descripciones, la FDA recomienda devolverlo a una tienda local para obtener un reembolso.

No obstante, hasta la fecha, no se han reportado enfermedades y ningún otro producto de Sprout Organics se ha visto afectado, agregó la FDA.

Los consumidores con preguntas pueden comunicarse con la empresa al 510-833-6089 o por correo electrónico a Info@sproutorganics.com.

Síntomas de la intoxicación por plomo

Los síntomas de la intoxicación por plomo en los niños pueden variar y muchas veces son difíciles de detectar al principio, pues suelen aparecer cuando el nivel de plomo en sangre es alto.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

  • Retraso en el desarrollo y dificultades de aprendizaje.
  • Irritabilidad, pérdida del apetito, pérdida de peso y fatiga.
  • Dolor abdominal, vómitos y estreñimiento.
  • Problemas auditivos y convulsiones en casos severos.
  • Comportamientos como comer objetos no alimenticios (pica).
  • En algunos casos, pérdida de habilidades de desarrollo previas, falta de energía y anemia.

Además, los bebés expuestos antes de nacer pueden nacer prematuramente y con bajo peso.

También es frecuente que se presenten trastornos de conducta, hiperactividad y problemas de atención.

Muchos niños con intoxicación pueden no mostrar síntomas evidentes pero igual tener daños en el desarrollo mental y físico.

También te puede interesar:

En esta nota

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) Consumo contaminación con plomo frutas y verduras intoxicación alimentaria
Trending
Contenido Patrocinado
Trending