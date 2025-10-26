Retiran del mercado numerosos frascos de fármacos para reducir el colesterol

Esta semana, a través de un comunicado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó a los consumidores estadounidenses sobre el retiro de unos 140,000 frascos de estatinas un medicamento utilizado para tratar el colesterol alto.

La razón por la que Ascend Laboratories ubicada en Nueva Jersey decidió el retiro de Atorvastatina Cálcica, medicamento comercializado como Lipitor, en versión genérica, es por sus “especificaciones de disolución fallidas”.

El Lipitor, fabricado por Alkem Laboratories de India y distribuido a nivel nacional, fue calificado por la FDA como retiro de Clase II, indicando que su consumo puede causar consecuencias adversas para la salud.

El retiro del medicamento comenzó el pasado 19 de septiembre, y según la entidad sanitaria, este abarca las tabletas envasadas en frascos de 90, 500 y 1,000 unidades, las cuales tienen fecha de caducidad hasta febrero de 2027.

La FDA advirtió a los consumidores verificar si posee este medicamento a través de su número de lote y luego desecharlo o devolverlo a la farmacia donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

Sigue leyendo: