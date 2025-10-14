Retiran del mercado pasta por brote mortal de listeria

A través de un comunicado, esta semana la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó sobre el retiro voluntario de miles de productos de pasta precocida debido a un posible brote de listeria.

De acuerdo con la entidad sanitaria, los productos retirados del mercado se tratan de la pasta elaborados por Nate’s Fine Foods, las cuales se distribuyeron en cadenas minoristas como: Walmart, Kroger y Trader Joe’s además de fabricantes de comidas preparadas.

Según el fabricante se han retirado hasta el momento unos 111,800 kilos, luego de que se conociera que el distribuidor de varios alimentos, FreshRealm descubriera que los productos producidos por Nate’s Fine Foods dieran positivo a la cepa de listeria.

En este sentido, la FDA dio a conocer a detalle los artículos retirados del mercado junto a sus códigos UPS y su fecha de vencimiento:

Pasta linguini cocida: 972 cajas (29,160 lbs) de 6 paquetes de 5 lb con código de lote 2372521 y fecha de caducidad 25/08/2026.

Pasta fettuccine cocida Map: 1357 cajas (40 710 lb) de 6 bolsas de 5 lb con códigos de lote 2372522, 2432521, 2512521 y 2572522, y fechas de caducidad 9/10/2025, 15/10/2025, 23/10/2025 y 29/10/2025.

Pasta Farfalle Cocida de Fresh Creative Foods: 1442 cajas (34 068 libras) de 8 bolsas de 3 libras con los códigos de lote 2372523, 2432522, 2512522 y 2572523, y fechas de caducidad 09/10/2025, 15/10/2025, 23/10/2025, 29/10/2025.

Pasta penne cocida de Fresh Creative Foods: 1337 cajas (32 088 lb) de 8 bolsas de 3 lb con los códigos de lote 2382521, 2452521, 2572524 y 2512523, y fechas de caducidad 10/10/2025, 17/10/2025, 23/10/2025, 29/10/2025.

Pasta linguini cocida: 52 bolsas (73,050 lb) de 5 lb con códigos de lote 2452523 y 2592521, y fechas de caducidad 17/10/2025 y 31/10/2025.

Taylor Farms Cooked Rotini MAP: 383 cajas (9192 lb) de 8 bolsas de 3 lb con código de lote 2532526 y fecha de caducidad 10/10/2025.

Farfalle cocido Taylor Farms MAP: 261 cajas (6264 lb) de 8 bolsas de 3 lb con código de lote 2532525 y fecha de caducidad 10/10/2025.

Taylor Farms Cooked Trotolle MAP: 846 cajas (18,612 lbs) de 8 bolsas de 2.75 lb con códigos de lote 2532521 y 2472524, y fechas de caducidad 10/10/2025 y 10/04/2025.

Pasta Fettuccine Cocida: 56 cajas (1680 lb) de 6 bolsas de 5 lb con código de lote 2572521 y fecha de caducidad 14/09/2026.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indicaron a los consumidores que la infección por Listeria monocytogenes por el consumo de alimentos contaminados puede ser potencialmente mortal causando en los pacientes fiebre, vómitos, diarrea, entre otros síntomas.

Por lo tanto, la FDA recomienda a los consumidores desechar el producto o devolverlo al minorista donde lo adquirió para su posible reembolso.

