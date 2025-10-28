Retiran del mercado unos 5 millones de libras de pollo congelado por contaminación metálica

A través de su página web, el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de EE.UU. alertó a la población estadounidense sobre el retiro de al menos unos 5 millones de libras de pollo congelado debido a contaminación metálica.

De acuerdo con la entidad, el alimento proviene de Hormel Foods Corporation quien detalló que estas libras de pollo fueron distribuidas entre febrero y septiembre de este año en varios establecimientos de HRI Commercial Food Service.

En el informe se indicó que la contaminación se dio a conocer por parte de los consumidores, quienes reportaron que en productos de pechuga y muslo de pollo congelados se encontraban los metales; sin embargo, no se ha confirmado casos de personas lesionadas por el consumo de estos alimentos.

Por su parte, la compañía alega que el metal proviene de la cinta transportadora de producción y además indicó que “este producto solo se vende a clientes de servicios de alimentación y los consumidores no pueden comprarlo directamente”, dijo en el comunicado.

En el informe se detalla además los productos que están siendo retirados con sus respectivos códigos y descripción:

Cajas de 13,9 lb que contienen carne de muslo de pollo deshuesada totalmente natural Hormel Fire Braised Meats- Código del artículo impreso en la etiqueta: 65009

Cajas de 13.8 lb que contienen 3 oz de pechuga de pollo deshuesada totalmente natural Hormel Fire Braised Meats- Código del artículo impreso en la etiqueta: 77531

Cajas de 13.8 lb que contienen 4 oz de pechuga de pollo deshuesada totalmente natural Hormel Fire Braised Meats- Código del artículo impreso en la etiqueta: 46750

Cajas de 23.8 lb que contienen 5 oz de pechuga de pollo deshuesada totalmente natural Hormel Fire Braised Meats- Código del artículo impreso en la etiqueta: 86206

Cajas de 13,95 lb que contienen pechuga de pollo deshuesada con carne de costilla- Código del artículo impreso en la etiqueta: 134394

Finalmente, FSIS indicó a los consumidores desechar el alimento o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso, y aquellos consumidores que deseen más información pueden comunicarse al departamento de Relaciones con el Cliente de Hormel Foods a través de su sitio web o llamando al 1-800-523-4635.

