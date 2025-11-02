Retiran del mercado medicamento para la presión arterial debido al riesgo de cáncer

A través de un comunicado, la Administración Federal de Medicamentos (FDA) anunció el retiro de al menos unos 580,000 frascos de clorhidrato de prazosina un medicamento para la presión arterial, el cual contiene una sustancia que puede causar cáncer.

Según la entidad sanitaria, el medicamento fue fabricado por Teva Pharmaceuticals USA y distribuido en todo el país por Amerisource Health Services quienes tras análisis del medicamento emitieron la alerta.

De acuerdo con el informe de la FDA, la prazosina ayuda a relajar los vasos sanguíneos y sirve tanto para la presión arterial como trastornos del sueño y estrés postraumático, se presenta mayormente en dosis de 1mg, 2mg y 5mg.

En su sitio web, la Administración Federal de Medicamentos señaló que el medicamento retirado tiene la clasificación de Clase II, explicando que contiene impurezas de nitrosaminas consideradas potencialmente cancerígenas, por lo tanto, solicita a los consumidores desechar el producto o devolverlo a la farmacia donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

