Retirada masiva de leche de bebé por riesgo de botulismo

A través de un comunicado por parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos se anunció el retiro masivo de la fórmula infantil ByHeart debido a un riesgo en su consumo.

De acuerdo con la entidad, hasta los momentos se han confirmado unos 13 casos de botulismo infantil tipo A por el consumo de esta fórmula en California. “La seguridad y el bienestar de cada bebé que usa nuestra fórmula es, y siempre será, nuestra máxima prioridad”, declaró Mia Funt, cofundadora y presidenta de ByHeart, en un comunicado.

Según Funt, la retirada de este alimento a nivel nacional refleja el compromiso del fabricante con la protección de los bebés y con brindar a las familias información clara y práctica. “Junto con esta retirada, estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva para contribuir a obtener las respuestas que los padres esperan y merecen”, destacó.

En un primer momento, el fabricante había retirado dos lotes de su fórmula Whole Nutrition durante el fin de semana; sin embargo, tras conocerse los casos de botulismo, el retiro también se amplió a todos los lotes de latas y paquetes Anywhere de ByHeart Whole Nutrition.

Solicitando además analizar exhaustivamente las latas de fórmula sin abrir. “Analizar las latas sin abrir proporcionará evidencia fiable que ayudará a aclarar las dudas de las familias, que comprensiblemente están preocupadas”, declaró la empresa.

En este sentido, tanto la compañía como el Departamento de Salud Pública de California aconsejaron a los consumidores desechar el producto o devolverlo al minorista donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

