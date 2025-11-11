Retirada masiva de leche de bebé por riesgo de botulismo
El retiro se trata de la fórmula infantil de ByHeart que hasta el momento ha causado 13 casos de botulismo infantil tipo A
A través de un comunicado por parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos se anunció el retiro masivo de la fórmula infantil ByHeart debido a un riesgo en su consumo.
De acuerdo con la entidad, hasta los momentos se han confirmado unos 13 casos de botulismo infantil tipo A por el consumo de esta fórmula en California. “La seguridad y el bienestar de cada bebé que usa nuestra fórmula es, y siempre será, nuestra máxima prioridad”, declaró Mia Funt, cofundadora y presidenta de ByHeart, en un comunicado.
Según Funt, la retirada de este alimento a nivel nacional refleja el compromiso del fabricante con la protección de los bebés y con brindar a las familias información clara y práctica. “Junto con esta retirada, estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva para contribuir a obtener las respuestas que los padres esperan y merecen”, destacó.
En un primer momento, el fabricante había retirado dos lotes de su fórmula Whole Nutrition durante el fin de semana; sin embargo, tras conocerse los casos de botulismo, el retiro también se amplió a todos los lotes de latas y paquetes Anywhere de ByHeart Whole Nutrition.
Solicitando además analizar exhaustivamente las latas de fórmula sin abrir. “Analizar las latas sin abrir proporcionará evidencia fiable que ayudará a aclarar las dudas de las familias, que comprensiblemente están preocupadas”, declaró la empresa.
En este sentido, tanto la compañía como el Departamento de Salud Pública de California aconsejaron a los consumidores desechar el producto o devolverlo al minorista donde lo adquirió para su respectivo reembolso.
Sigue leyendo: