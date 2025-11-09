Costco retira una enorme cantidad de botellas de prosecco

La cadena minorista con Club de Precios, Costco anunció recientemente el retiro de aproximadamente 940,000 botellas de Prosecco Valdobbiadene de su propia marca Kirkland Signature fabricadas por F&F Fine Wines International Inc., debido a un riesgo de laceración.

De acuerdo con el minorista, hasta los momentos se han reportado unos 10 incidentes con las botellas, las cuales causaron en los consumidores lesiones y laceraciones al momento de descorcharlas.

La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo indicó a los consumidores en comunicado de prensa que, no deben intentar abrir las botellas y, en cambio, antes de desecharlas, deben colocarlas en toallas de papel o bolsa de plástico para evitar accidentes.

Finalmente, Costco detalló que las botellas retiradas del mercado son la que tienen la etiqueta morada con el nombre “Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG”, las cuales fueron vendidas en varios estados del país con el código del producto: 196633883742 y el número de artículo: 1879870 por un precio de $8 dólares.

