Membresía de Costco: las 12 reglas y beneficios clave, todo lo que debes saber

Costco es una de las tiendas más populares para comprar en grandes cantidades y conseguir productos a precios competitivos. Sin embargo, antes de comprar o renovar tu membresía, es importante conocer las reglas que vienen con ella.

Aunque la membresía de Costco ofrece varios beneficios, también hay restricciones que los consumidores deben tener en cuenta.

A continuación, te presentamos las reglas más importantes de la membresía de Costco que debes conocer, ya sea que estés pensando en renovarla o en obtener una nueva.

1) Garantía de satisfacción 100% sin riesgo

Una de las mejores características de la membresía de Costco es su garantía de satisfacción. Si no estás completamente feliz con tu compra o decides que la membresía no es para ti, Costco te devolverá tu dinero. Sin embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, boletos de avión y entradas para eventos en vivo no están cubiertos por esta política. Para productos grandes, como televisores o electrodomésticos, tienes 90 días para devolverlos.

2) Tarjeta de hogar gratis para otro miembro de la familia

Como miembro principal, puedes asignar una tarjeta de hogar gratuita a otro miembro de tu familia que viva en tu misma dirección. Además, puedes traer hasta dos invitados a la tienda, aunque solo tú podrás realizar la compra.

3) Costco toma en serio las tarjetas de membresía

Para evitar fraudes, Costco exige que las tarjetas de membresía tengan una “vista completa y clara del rostro” del titular. Si tu tarjeta no tiene foto, deberás mostrar una identificación oficial, como un pasaporte o una identificación emitida por el gobierno de EE.UU., para verificar tu identidad.

4) Costco no acepta cupones

A diferencia de muchas otras tiendas, Costco no acepta cupones. La razón es que Costco ya ofrece precios extremadamente bajos y no necesita ofrecer descuentos adicionales a través de cupones.

5) Renovación de membresía: ¡cuidado con el tiempo!

Si renuevas tu membresía dentro de los dos meses después de que expire, te la renovarán por 12 meses desde la fecha de vencimiento. Pero si esperas más de dos meses, te la renovarán desde la fecha en que lo hagas, y perderás esos dos meses.

6) Venta de vino y licores en algunas tiendas

En muchos almacenes de Costco, puedes encontrar vino y licores a precios muy competitivos. Sin embargo, en algunos estados como Pensilvania, las regulaciones locales impiden la venta de bebidas alcohólicas en Costco, aunque en la mayoría del país esta es una ventaja adicional para los miembros.



7) Devoluciones de compras en línea sin costos de envío

Si compras un artículo en línea en Costco y necesitas devolverlo, no te preocupes por los costosos gastos de envío. Puedes devolver los productos en la tienda sin cargos adicionales.

8) Solo se aceptan tarjetas de crédito Visa

Si planeas pagar con tarjeta de crédito, ten en cuenta que Costco solo acepta tarjetas VISA. También puedes pagar con efectivo, cheque o mediante pagos móviles como Apple Pay, pero las tarjetas de crédito de otras marcas no son aceptadas.

9) Compras en línea para no miembros (con un cargo extra)

Si no eres miembro de Costco, aún puedes realizar compras en línea, pero pagarás un 5% más por los productos. Los miembros tienen acceso a precios exclusivos sin esta sobrecarga.

10) Beneficios adicionales en compras de electrodomésticos en línea

Si estás buscando un refrigerador, lavadora o cualquier otro electrodoméstico, Costco ofrece beneficios adicionales cuando compras en línea. Muchos costos adicionales que suelen cobrar otras tiendas, como entrega, instalación o retiro de electrodomésticos viejos, están incluidos en el precio de los productos de Costco.

11) Ajustes de precio

Aunque Costco no hace “precio de igualación” con otros minoristas, si compras un artículo y su precio baja dentro de los 30 días siguientes, puedes solicitar un ajuste de precio y recibir la diferencia.



12) Deja a tu mascota en casa

Aunque algunas tiendas han relajado las reglas en los últimos años, Costco es una de las tiendas que no permite la entrada de mascotas, salvo que se trate de un animal de servicio. Así que, si planeas ir a Costco, asegúrate de dejar a tu mascota en casa.

No se te olvide si eres cliente de Costco

Conocer las reglas de membresía de Costco puede ayudarte a aprovechar al máximo tus beneficios y evitar inconvenientes. Desde su garantía de satisfacción hasta sus políticas de devoluciones y pagos, Costco ofrece grandes ventajas, pero también tiene restricciones importantes que debes tener en cuenta.



Si estás listo para aprovechar todas estas ventajas, asegúrate de renovar tu membresía a tiempo y disfrutar de las promociones exclusivas.



