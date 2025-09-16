window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Las mejores recomendaciones de otoño para comprar en Costco antes de que se acaben

Desde chaquetas y abrigos hasta alfombras y velas se podrán comprar en Costco a precios asequibles

La cadena minorista extenderá sus ofertas durante esta temporada.  Credit: Shutterstock

Avatar for Arlenys Tabare

By  Arlenys Tabare

Para este otoño, la cadena minorista Costco ofrecerá una variedad de productos tanto en artículos del hogar como ropa, calzado y accesorios de las mejores marcas del mercado.

Si estás pensando renovar tu armario o algún espacio del hogar que mejor manera que aprovechar los descuentos que ofrece Costco durante esta temporada, es por esa razón que aquí te mostramos una lista con los precios:

Chaleco deportivo acolchado para mujer: tiene un precio de $21.99 dólares, pertenece a la marca propia del minorista Kirkland Signature y vine en varias tallas y colores.

Camisa de franela vintage resistente a la intemperie para hombre: su costo es de $14.99 dólares tiene una variedad de colores disponibles.

Leggings forrados para mujer: es ideal para los largos días de bajas temperatura, su precio es de $19.99 dólares.

Juego de velas perfumadas Simply Indulgent: es perfecto para mantener un aroma fresco en casa, su precio es de $29.99 dólares incluye olores como: caléndula soleada, margarita, flor y jazmín silvestres.  

Alfombra decorativa tejida a mano Harvest: con un precio de $25.99 dólares es perfecta para decorar algún espacio en el hogar, mide 22 x 38 pulgadas, su diseño va acorde con la temporada.

Chaqueta con cremallera completa para niños de Lands’ End: su precio es de $11.99 dólares es perfecta para el frío o los días de lluvia.

