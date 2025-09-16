Las mejores recomendaciones de otoño para comprar en Costco antes de que se acaben

Para este otoño, la cadena minorista Costco ofrecerá una variedad de productos tanto en artículos del hogar como ropa, calzado y accesorios de las mejores marcas del mercado.

Si estás pensando renovar tu armario o algún espacio del hogar que mejor manera que aprovechar los descuentos que ofrece Costco durante esta temporada, es por esa razón que aquí te mostramos una lista con los precios:

Chaleco deportivo acolchado para mujer: tiene un precio de $21.99 dólares, pertenece a la marca propia del minorista Kirkland Signature y vine en varias tallas y colores.

Camisa de franela vintage resistente a la intemperie para hombre: su costo es de $14.99 dólares tiene una variedad de colores disponibles.

Leggings forrados para mujer: es ideal para los largos días de bajas temperatura, su precio es de $19.99 dólares.

Juego de velas perfumadas Simply Indulgent: es perfecto para mantener un aroma fresco en casa, su precio es de $29.99 dólares incluye olores como: caléndula soleada, margarita, flor y jazmín silvestres.

Alfombra decorativa tejida a mano Harvest: con un precio de $25.99 dólares es perfecta para decorar algún espacio en el hogar, mide 22 x 38 pulgadas, su diseño va acorde con la temporada.

Chaqueta con cremallera completa para niños de Lands’ End: su precio es de $11.99 dólares es perfecta para el frío o los días de lluvia.

