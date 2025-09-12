Walmart transformará tus compras: los próximos 6 cambios de la tienda

Walmart ha anunciado seis importantes transformaciones que cambiarán la forma en la que compras, tanto en tiendas físicas como en su plataforma en línea. Las novedades se enfocan en tecnología, velocidad de entrega, opciones de pago y mayor apoyo a vendedores independientes. Todo esto forma parte de la estrategia del gigante minorista para competir más fuerte en el comercio electrónico, según lo presentado en el Walmart Marketplace Summit 2025.

1. Códigos QR para una experiencia más inteligente

Uno de los cambios más visibles será la incorporación de códigos QR junto a los productos de vendedores externos, comenzando en la tienda de Cypress, Texas. Al escanearlos, podrás ver diferentes estilos, sabores o versiones del artículo en cuestión.

Esta herramienta no solo facilita tu decisión de compra en el momento, sino que también te conecta con el extenso catálogo en línea de Walmart.

2. Más visibilidad para productos independientes

Walmart ampliará el uso de estas herramientas promocionales no solo para vendedores externos, sino también para productos propios. La idea es que los compradores descubran una mayor variedad de artículos, muchos de los cuales están disponibles exclusivamente en línea. Esta estrategia también busca atraer a más emprendedores a vender en la plataforma.

3. Entregas más rápidas en nuevas ciudades

La empresa está expandiendo sus servicios de entrega al día siguiente a varias ciudades clave como Little Rock, Columbus, Cincinnati, Indianápolis, Pittsburgh, San Antonio y Orlando. Esto representa una gran ventaja para quienes prefieren comprar en línea, ya que podrán recibir sus productos con mayor rapidez y eficiencia.

4. Inteligencia artificial para mejorar tu experiencia

Walmart también está apostando por herramientas impulsadas por inteligencia artificial para ayudar a los vendedores a crear mejores descripciones, administrar inventario y resolver dudas las 24 horas. Para ti como cliente, esto se traduce en menos errores, información más clara y una navegación más amigable.

5. Nuevo programa de asesores para vendedores

Otra novedad será el programa de asesores dedicados a vendedores independientes. Aunque parezca un cambio interno, el impacto será directo en tu experiencia de compra. Si los vendedores reciben apoyo y sus problemas se resuelven más rápido, podrán ofrecer mejores precios, mayor variedad y un servicio más confiable.

6. Compra ahora y paga después en Canadá

En Canadá, Walmart ha lanzado una opción para pagar en cuotas mediante Klarna, escaneando un código QR en caja. Esta función permite dividir el monto de la compra en varios pagos. Por ahora está limitada al mercado canadiense, pero podría llegar pronto a tiendas en Estados Unidos. Este tipo de pago flexible es especialmente útil para compradores con presupuestos ajustados.

