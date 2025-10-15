El mejor producto de Costco preferido por grandes chefs

En la vasta oferta de productos que ofrece Costco, uno ha logrado conquistar los paladares más exigentes: chefs profesionales coinciden en que el mejor producto de Costco es la mantequilla irlandesa pura Kerrygold. Este ingrediente de sabor intenso y textura cremosa es considerado por muchos como una joya culinaria, ideal tanto para platos salados como para postres.

La mantequilla Kerrygold se elabora con leche de vacas alimentadas con pasto en Irlanda. Esa dieta natural le da su característico color dorado y un sabor suave, cremoso y ligeramente dulce que la diferencia del resto.

Además, Costco la vende en paquetes de cuatro barras de ocho onzas por un precio que ronda los $19 dólares, muy por debajo del costo en otros comercios, donde una sola barra puede alcanzar los $6 dólares.

El sitio Simply Recipes consultó a varios chefs y desarrolladores de recetas reconocidos, quienes coincidieron en destacar este producto como su favorito en Costco.

Erin Clarke, autora del blog Well Plated, fue clara: “La mantequilla Kerrygold es lo mejor de lo mejor”.

Por su parte, Joanne Gallagher, de Inspired Taste, agregó que siempre tiene reservas de esta mantequilla en su cocina. La utiliza no solo por su sabor, sino por la calidad del resultado final en cualquier receta.

Kat Marris, desarrolladora de recetas en Green Chef, explicó que esta mantequilla eleva el nivel de salsas al darles una textura sedosa y un sabor más profundo.

Melanie Gunnell, de Mel’s Kitchen Cafe, asegura que es perfecta para hornear, incluso cuando solo está disponible en su versión con sal, como ocurre en Costco. Ella simplemente ajusta la sal en sus recetas para equilibrar sabores.

“Me niego a hornear con otra mantequilla”, afirmó Marris.

Este tipo de mantequilla estilo europeo contiene menos agua que la mantequilla convencional estadounidense, lo que le da una textura más densa y un sabor más rico. Eso la convierte en una excelente opción para preparar desde galletas y pasteles, hasta panes, salsas, tartas y platillos salados con acabado profesional.

Los chefs consultados coinciden en que comprar este producto en Costco no solo es una decisión inteligente por su sabor y calidad, sino también por el ahorro que representa adquirirlo al mayoreo. En un entorno donde los precios de los alimentos siguen en aumento, contar con ingredientes de alta gama a precio accesible puede marcar una gran diferencia en la cocina de cualquier hogar.

