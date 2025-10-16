Ladrón roba $7,000 en billetes de lotería y regresa a cobrar su premio

En un hecho insólito ocurrido en Florida, un hombre robó boletos de lotería por valor de $7,000 dólares, los raspó para ver si alguno tenía premio, para luego regresar a la misma tienda a cobrar el dinero. ¿El criminal logró su cometido? ¿Qué pasó después? Aquí te contamos esta historia que parece de película.

El incidente tuvo lugar la noche del 5 de mayo en un Circle K ubicado en St. Petersburg. El sospechoso, identificado como Justin Farley, de 43 años, ingresó al local y tomó una gran cantidad de boletos raspaditos. En total, sustrajo alrededor de $7,000 dólares en billetes de lotería, que luego se llevó consigo para buscar posibles premios.

Menos de una hora después, Farley intentó canjear algunos de esos boletos en una tienda 7-Eleven cercana.

Al no lograr su objetivo, decidió volver al Circle K con la esperanza de cobrar algún premio. Sin embargo, tampoco tuvo éxito.

Fue entonces cuando, desesperado, regresó al 7-Eleven, pero esta vez cubrió su rostro con un pasamontañas y portaba una réplica de arma de fuego para intimidar.

Las cámaras de seguridad del 7-Eleven captaron su llegada en un Hyundai Elantra gris, vistiendo una camiseta amarilla, zapatillas negras Nike y portando una máscara negra. Una vez dentro del local, amenazó a una empleada con lo que parecía una pistola Glock y le exigió abrir la caja registradora. El ladrón escapó del lugar con $120 dólares en efectivo y un paquete de cigarrillos.

Las autoridades utilizaron las imágenes captadas por las cámaras y la matrícula del vehículo para rastrear al responsable. Durante dos semanas, los investigadores vigilaron el edificio donde vivía Farley, observando que salía en varias ocasiones con la misma ropa y accesorios usados en los robos.

Finalmente, el 22 de mayo fue detenido mientras conducía su vehículo. Durante el arresto, la policía encontró en su auto y su departamento ropa usada durante el robo, la réplica del arma y múltiples talonarios de boletos de lotería robados.

En sus declaraciones, Farley admitió los delitos. Según documentos del tribunal, dijo que “necesitaba dinero, entró en la tienda y hurtó los artículos cerca del baño”.

También confesó haber cometido el asalto armado en el 7-Eleven de la calle 4, en St. Petersburg.

Inicialmente, Farley fue acusado a nivel estatal por hurto mayor y allanamiento de morada. Sin embargo, tras declararse culpable, ahora enfrenta cargos federales por interferencia con el comercio mediante amenaza o violencia, según informó el Departamento de Policía de San Petersburgo.

El pasado 7 de octubre, un gran jurado federal en Tampa formalizó las acusaciones. Además, el historial delictivo de Farley incluye varias condenas previas, entre ellas por venta de cocaína en 2003, posesión de sustancias controladas en 2007, y posesión ilegal de armas de fuego en 2007 y 2010.

Como película, esta historia tuvo un final agridulce para su protagonista: mientras la policía logró capturarlo, lo cual podríamos juzgar como algo satisfactorio, para él sin duda no lo es. Ahora, tendrá que pagar su sentencia por intentar ganar la lotería de una manera nada recomendable.

