Costco amplía su oferta farmacéutica con Ozempic y Wegovy

Esta semana, la cadena minorista con Club de Precios, Costco anunció a sus clientes que, tras un acuerdo con la empresa farmacéutica danesa, Novo Nordisk los medicamentos Ozempic y Wegovy comenzarán a venderse en sus farmacias.

Dave Moore, vicepresidente ejecutivo de operaciones de Novo Nordisk en Estados Unidos comentó en un comunicado que “nuestra colaboración con Costco es otro paso adelante de Novo Nordisk para hacer que los productos reales Wegovy® y Ozempic sean más accesibles y asequibles, justo donde la gente ya compra”, dijo.

Tanto Ozempic como Wegovy suelen venderse por precios que van desde los $1,300 y $1,600 dólares respectivamente; sin embargo, el suministro de un mes en el minorista costará tan solo $499 dólares precio que establece el fabricante.

El minorista indicó que miembros ejecutivos de Costco y titulares de tarjetas Visa de Costco Citibank tendrán un descuento del 2% en estos medicamentos, los clientes necesitarán receta médica para comprar el fármaco.

Estos medicamentos se hicieron virales tras conocerse que además de ayudar a regular el azúcar en sangre para diabéticos tipo 2 y mejora problemas cardíacos y renales también suprimen el apetito lo que provoca perdida de peso.

Ambos fármacos inyectables de semaglutida fueron aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) tanto para ayudar a reducir el riesgo de accidentes cerebrovasculares como adelgazar.

Sigue leyendo: