5 estrategias para maximizar tus ahorros en Costco y recortar $100 de tus gastos mensuales

Una de las cadenas minoristas favoritas de los consumidores estadounidenses es Costco, no solo por tener una variedad de productos y artículos en todas las categorías de excelente calidad en un solo lugar, sino que también se puede ahorrar mucho dinero con su sistema de Club de precios.

Es por esa razón que aquí te mencionamos 5 estrategias con la que puedes ahorrar hasta $100 dólares cada mes en tus compras minoristas en Costco:

Utilice las gasolineras

Una forma de ahorrar dinero en el minorista es usar sus gasolineras, si eres miembro de Costco pueden tener entre 5 y 25 centavos menos por galón, lo que equivale a $15 o $25 dólares mensuales en ahorro.

Comparte compras al por mayor con amigos

Esta modalidad puede hacerte ahorrar entre $20 a $30 dólares por mes, esto también es ideal para familias numerosas.

Compre productos Kirkland Signature

Costco cuanta con su propia marca llamada “Kirkland Signature” con productos, alimentos y artículos de excelente calidad con las que se puede ahorrar entre $15 a $20 dólares por mes.

Domina los códigos de precios secretos

Muchos consumidores pasan por alto el sistema de códigos de precio, saber cuándo y cuánto comprar puede hacerle ahorrar entre $15 a $25 dólares por mes.

Utilice tarjetas de crédito con devolución de efectivo

Finalmente, usando la tarjeta Costco Anywhere Visa se puede tener un reembolso de hasta el 4% en gasolineras, 3% en viajes o restaurantes, es decir un ahorro del $10 a $15 dólares por mes.

