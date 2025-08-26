Artículos esenciales de Walmart para el otoño que puedes adquirir con ingresos de la Seguridad Social

Gran parte de los jubilados del Seguro Social dependen únicamente de este beneficio mensual con montos que van desde los $2,000 a los $5,000 dólares es por esa razón que muchos buscan ahorrar más dinero al momento de hacer sus compras discrecionales en las cadenas minoristas.

Entre los minoristas que aseguran descuentos y promociones constantemente está Walmart, siendo una de las favoritas de los consumidores aquí te mostramos una lista de artículos esenciales de buena calidad que se pueden adquirir a precio asequible si eres jubilado.

Medicamentos y suplementos

En Walmart se puede conseguir las mejores marcas de medicamentos y suplementos de venta libre como, por ejemplo; el multivitamínico para mayores de 50 años de 450 unidades de la marca Equate $13.77 dólares, o el acetaminofén para el alivio del dolor de artritis de Equate en la presentación de 325 tabletas por $14.44 dólares.

Artículos de limpieza para el hogar

La cadena minorista tiene su propia marca Great Value, la cual cuenta con productos de limpieza a bajo costo como: la botella de 945 ml de aerosol limpiador multiusos por $2.77 dólares.

Artículos de higiene personal

En cuanto a los productos del cuidado de la piel se puede conseguir en la sección de belleza de Walmart, el jabón líquido Equate en envase de 50 onzas que tiene un precio de $2.97 dólares, o el champú anticaspa medicado Equate que cuesta $4.84 dólares por envase de 11 onzas.

