La cadena de supermercados Kroger anuncia despidos masivos en su equipo corporativo

A través de un comunicado a los empleados, el director ejecutivo interino de Kroger, Ron Sargent anunció que la compañía eliminará unos 1,000 puestos de trabajo en el área corporativa en todo el país.

“Estas decisiones nunca son fáciles, pero sabemos que se necesitan decisiones meditadas, aunque difíciles, para asegurar el éxito continuo de nuestra organización. Sé que el cambio es difícil, pero yo, junto con el equipo directivo de Kroger, confío en el futuro de la organización”, destacó Sargent en el memorando.

La cadena de supermercados con sede principal en Cincinnati destacó que estas decisiones forman parte de un plan para simplificar la organización de la empresa, y reducir los gastos a fin de invertir más dinero en mejorar el servicio de sus tiendas y poder reducir el precio de los comestibles.

Kroger, es una de las minoristas más importantes del país tiene más de 2,000 tiendas en la mayoría de los estados; sin embargo, desde principios de año ha estado anunciando cierres en varias de sus ubicaciones.

