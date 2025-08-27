Los 6 artículos mejor calificados de más de $100 en Home Depot
Desde juegos para patio hasta parrilleras y aspiradoras se consiguen en Home Depot de excelente calidad
A tan solo semanas de comenzar las ofertas por la temporada de otoño, las cadenas minoristas ya están renovando sus anaqueles para ofrecerle a sus consumidores los artículos de más alta calidad y a buen precio.
Entre los minoristas que están haciendo cambios en su inventario está Home Depot con una infinidad de productos; sin embargo, algunos ya han sido calificado por los clientes como los mejores de la temporada, es por esa razón que aquí te mostramos una lista:
Juego de patio de acero marrón oscuro Laurel Oaks de Hampton Bay: tiene un costo de $549 dólares, tiene siete piezas y los clientes lo han calificado con 4,5 estrellas.
Congelador vertical Frigidaire con descongelación automática y listo para garaje: tiene un costo $598 dólares. Es espacioso y silencioso, incluye sistema de seguridad.
Cafetera monodosis Keurig K-Supreme Black: su precio es de $159.99 dólares tiene una calificación de 4.4 estrellas.
Colchón firme Tuft & Needle 2.0: tiene un costo de $677.27 dólares está disponible en varios tamaños desde individual hasta California King.}
Parrilla de gas propano Nexgrill: su costo en el minorista es de $229 dólares cuentan con cuatro quemadores, se limpia fácilmente.
Kit de aspiradora vertical inalámbrica para mascotas Ryobi ONE+ HP: tiene un costo de $199 dólares, este artículo cuenta con más de 4700 reseñas de clientes, calificándolo como uno de los mejores.
Sigue leyendo: