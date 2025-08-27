window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Los 6 artículos mejor calificados de más de $100 en Home Depot

Desde juegos para patio hasta parrilleras y aspiradoras se consiguen en Home Depot de excelente calidad

Home Depot está renovando su inventario.  Crédito: Shutterstock

Avatar de Arlenys Tabare

Por  Arlenys Tabare

A tan solo semanas de comenzar las ofertas por la temporada de otoño, las cadenas minoristas ya están renovando sus anaqueles para ofrecerle a sus consumidores los artículos de más alta calidad y a buen precio.

Entre los minoristas que están haciendo cambios en su inventario está Home Depot con una infinidad de productos; sin embargo, algunos ya han sido calificado por los clientes como los mejores de la temporada, es por esa razón que aquí te mostramos una lista:

Juego de patio de acero marrón oscuro Laurel Oaks de Hampton Bay: tiene un costo de $549 dólares, tiene siete piezas y los clientes lo han calificado con 4,5 estrellas.

Congelador vertical Frigidaire con descongelación automática y listo para garaje: tiene un costo $598 dólares. Es espacioso y silencioso, incluye sistema de seguridad.

Cafetera monodosis Keurig K-Supreme Black: su precio es de $159.99 dólares tiene una calificación de 4.4 estrellas.

Colchón firme Tuft & Needle 2.0: tiene un costo de $677.27 dólares está disponible en varios tamaños desde individual hasta California King.}

Parrilla de gas propano Nexgrill: su costo en el minorista es de $229 dólares cuentan con cuatro quemadores, se limpia fácilmente.

Kit de aspiradora vertical inalámbrica para mascotas Ryobi ONE+ HP: tiene un costo de $199 dólares, este artículo cuenta con más de 4700 reseñas de clientes, calificándolo como uno de los mejores.

