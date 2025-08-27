5 artículos que puedes comprar en Target antes del Día del Trabajo

Durante los feriados, las cadenas minoristas suelen hacer descuentos y promociones, es por esa razón que para este 1 de septiembre, Día del Trabajo, Target tendrá oferta en algunos artículos.

Si buscas ahorrar más dinero durante este feriado, aquí te dejamos una lista con algunas recomendaciones de excelente calidad y precios asequibles que de seguro no te querrás perder:

Liquidación de ropa de verano

Al salir de una temporada por lo general los minoristas liquidan todos los artículos correspondientes a esa estación, y en Target se puede encontrar ofertas en ropa y calzado de marcas como Universal Thread, A New Day, August Sky y All in Motion.

Decoración del hogar y velas de otoño

Otro de los artículos favoritos de los consumidores son los de decoración para el hogar y en la temporada de otoño siempre se suele tener descuentos en velas aromáticas, mantas, luces y más.

Ofertas de muebles de patio y exterior

En cuanto a la decoración de exteriores, Target tendrá oferta en muebles y artículos para patio, como los juegos de mimbre de la marca Yaheetech.

Útiles para la vuelta al cole y la oficina en casa

También para este feriado se puede aprovechar las ofertas de regreso a clase que tienen los minoristas como: loncheras, cuadernos y más de la mejor calidad, al igual que los artículos de oficina.

Elementos esenciales para asar a la parrilla y utensilios de cocina

Finalmente, la barbacoa que planeas durante el feriado puede preparase con todos los utensilios que se encuentran en Target a un precio insuperable, como, por ejemplo; juego de herramientas para barbacoa de 3 piezas de Room Essentials.

