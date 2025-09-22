window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Trump relaciona uso de Tylenol con riesgo de autismo, pese a estudios

El presidente Donald Trump anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos notificará a los médicos para que las mujeres limiten el uso de paracetamol

Extra-Strength Tylenol bottle showing some pills are pictured, Oct. 6, 1982. A series of potassium cyanide poisoning deaths linked to the Tylenol is being investigated by Chicago area authorities. (AP Photo/Ed Bailey)

El presidente Trump dijo que el uso de Tylenol en los embarazos puede disponer a casos de autismo. Credit: Ed Bailey | AP

El presidente Donald Trump declaró que el uso del medicamento Tylenol durante el embarazo podría tener relación con un mayor riesgo de autismo, este lunes durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Trump dijo que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) comenzará a notificar a los médicos de forma inmediata la recomendación encarecida para que las mujeres limiten el uso de Tylenol durante el embarazo a menos que sea necesario.

