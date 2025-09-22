Trump relaciona uso de Tylenol con riesgo de autismo, pese a estudios

El presidente Donald Trump declaró que el uso del medicamento Tylenol durante el embarazo podría tener relación con un mayor riesgo de autismo, este lunes durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Trump dijo que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) comenzará a notificar a los médicos de forma inmediata la recomendación encarecida para que las mujeres limiten el uso de Tylenol durante el embarazo a menos que sea necesario.