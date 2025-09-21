Juez rechaza absolver al acusado de intento de asesinato contra Trump: jurado decidirá el veredicto

La jueza federal Aileen Cannon denegó la petición de absolución presentada por Ryan Routh, acusado de planear y ejecutar un intento de asesinato contra Donald Trump en septiembre de 2024. El caso quedará en manos del jurado tras la presentación de alegatos finales la próxima semana.

Routh, quien se representa a sí mismo, solicitó el viernes a la jueza federal ser absuelto de cuatro de los cinco cargos en su contra, entre ellos intento de asesinato de un candidato presidencial, al considerar que la fiscalía no demostró el supuesto plan para matar a Trump.

“Quizás probaron que alguien estaba afuera de la cerca con un arma, pero el arma nunca fue disparada”, argumentó Routh en la audiencia.

La jueza desestimó la solicitud al señalar que un jurado “podría razonablemente concluir que la fiscalía cumplió con su carga de la prueba”.

La acusación fiscal

La fiscalía sostiene que Routh pasó semanas acechando y vigilando al presidente Trump antes de presuntamente apuntar un rifle cargado a través de los arbustos en el Trump International Golf Club de West Palm Beach el 15 de septiembre de 2024.

El fiscal adjunto John Shipley aseguró que Routh dio “pasos importantes” hacia un intento de asesinato y recordó que un agente del Servicio Secreto declaró que el acusado llegó a apuntarle directamente con el arma.

Durante siete días de juicio, 38 testigos declararon en contra de Routh.

La agente especial del FBI, Kimberly McGreevy, presentó registros telefónicos, búsquedas en internet, videos de seguridad y recibos que mostrarían cómo el acusado se preparó durante meses para conseguir armas pese a ser un convicto y cómo se desplazaba con frecuencia cerca de Mar-a-Lago y del club de golf.

Próximos pasos

La defensa de Routh comenzará el lunes y se prevé que llame a tres testigos: un perito en armas de fuego y dos testigos de carácter. No ha confirmado si declarará en su propia defensa.

Los alegatos finales están programados para el martes y, posteriormente, el jurado pasará a deliberar.

El caso se desarrolla apenas nueve semanas después de que Trump sobreviviera a otro intento de asesinato en un mitin en Pensilvania, donde un tirador abrió fuego y fue abatido por un francotirador del Servicio Secreto.

