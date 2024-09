Aseguran que el sospechoso de intentar dañar a Trump tenía un caballo en su sala

Una exvecina del sujeto detenido por presuntamente tratar de dispararle a Donald Trump en un campo de golf, afirma haber visto que tenía en su sala a un caballo vivo como mascota.

Ryan Wesley Routh, propietario de una pequeña empresa de construcción en Hawái, fue detenido el domingo por agentes del Servicio Secreto cuando planeaba atacar al expresidente mientras jugaba una partida de golf en el Club de Golf Trump International de West Palm Beach, Florida.

El personal de seguridad alcanzó a dispararle al sospechoso tras percatarse de que intentaba apuntar un rifle AK47 hacia donde se encontraba el neoyorquino de 78 años.

Como parte de la investigación que surgió en torno a Ryan Wesley Routh se descubrió que arrastraba un historial de arrestos en el condado de Guilford, en Carolina del Norte, pues entre 1980 y 2010, se había metido en líos por emitir múltiples cheques sin fondos, poseer ilegalmente de armas de fuego, conducir un vehículo robado y lo más delicado, poseer un explosivo binario con un cordón de detonación de 10 pulgadas y un detonador.

Ante la gravedad de su último delito, varios medios informativos se dieron a la tarea de investigar más sobre el pasado del ciudadano que podría purgar hasta 20 años de condena en prisión.

A Ryan Wesley Routh podría esperarle una larga condena en prisión. (Crédito: EFE/ Foto De Perfil De Whatsapp De Ryan Wesley Routh)

De esa manera, visitaron el vecindario donde residía Routh en Greensboro, Carolina del Norte, antes de mudarse a Hawái y al entrevistar a Kim Mungo, una exvecina, se encontraron con una sorpresa.

La mujer afroamericana describió a Ryan Wesley Routh como alguien raro, pero a la vez dulce.

“Tenía un caballo en la casa. Quiero decir, un caballo vivo en la sala, pero podía ver las armas y todo eso. Eran… oh, quiero decir, algo raros, pero no me molestaron. Yo no los molesté.

Se lo conté a todos mis amigos porque no me creyeron. Es una locura para mí. Era un buen tipo. Era dulce”, expresó.

Al parecer, desde 2003, el sujeto detenido por intentar dañar al expresidente de la nación se separó de su esposa, pero su hija se quedó a vivir con él; mientras que su hijo prefirió mudarse con su madre.

Seis años más tarde, la exesposa de Routh decidió poner fin a los requisitos de manutención infantil, pues se percató de que carecía de recursos para apoyarla con los gastos.

