Comienza juicio federal contra hombre acusado de intentar asesinar a Trump en Florida

El proceso judicial contra Ryan Routh, acusado de intentar asesinar al expresidente Donald Trump en septiembre de 2024, inicia este lunes en Florida. El hombre, que se representará a sí mismo, enfrenta cargos federales por intento de asesinato y posesión de armas, además de delitos estatales de terrorismo.

El juicio federal contra Ryan Routh comenzará con la selección del jurado, prevista para extenderse tres días. Los abogados interrogarán a tres grupos de 60 candidatos, con el objetivo de conformar 12 jurados principales y cuatro suplentes.

Los alegatos iniciales están programados para el jueves, y la fiscalía presentará inmediatamente su caso. Aunque el tribunal reservó cuatro semanas, se estima que el juicio durará menos.

Routh se representa a sí mismo

La jueza federal Aileen Cannon autorizó en julio a Routh a ejercer su propia defensa, aunque mantuvo designados a abogados de reserva. Cannon le advirtió que representarse a sí mismo era “una mala idea”, pero respetó su decisión.

El acusado vestirá ropa formal en el juicio y podrá dirigirse al jurado desde un podio, aunque bajo estricta vigilancia. “Si haces algún movimiento repentino, los alguaciles tomarán medidas decisivas y rápidas”, le advirtió la jueza.

Ryan Routh, de 59 años, fue obrero de la construcción en Carolina del Norte antes de mudarse a Hawaii. Se autodefine como “líder mercenario” y ha buscado reclutar combatientes en distintos países para conflictos internacionales.

Su historial criminal incluye un arresto en 2002, cuando se atrincheró frente a la policía con un arma automática y un artefacto explosivo, y otro en 2010, cuando se hallaron más de 100 artículos robados en un almacén de su propiedad.

Los cargos que enfrenta

Routh fue acusado de intentar asesinar a Donald Trump mientras este jugaba golf en su club de West Palm Beach. Enfrenta cinco cargos federales, entre ellos: intento de asesinato de un candidato presidencial, posesión de arma de fuego para cometer un delito violento, agresión a un agente federal, posesión de arma de fuego y municiones, posesión de arma con número de serie borrado.

En paralelo, también enfrenta cargos estatales de terrorismo e intento de asesinato, a los que se declaró inocente.

El Servicio Secreto detectó a Routh escondido en los arbustos a 365 metros del campo de golf, con un rifle tipo AK 475. Un agente abrió fuego, lo que obligó al acusado a abandonar el arma y huir en una camioneta, dejando atrás mochilas con una mira telescópica y una cámara GoPro. Fue detenido poco después.

Trump salió ileso y no se confirmó que Routh hubiera disparado el arma. El intento ocurrió nueve semanas después de otro ataque contra el expresidente en Pensilvania.

El juicio será dirigido por la jueza Aileen Cannon, designada por Trump en 2020. Cannon es la misma magistrada que detuvo el caso de documentos clasificados contra el expresidente tras considerar irregular la designación del fiscal especial.

