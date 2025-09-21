Trump honra a Charlie Kirk y lo señala como uno de “los más grandes patriotas” de EE.UU.

Donald Trump elogió a Charlie Kirk como un “gran héroe estadounidense” y un “mártir” de la libertad mientras él y otros conservadores prominentes se reunían el domingo por la noche para honrar al activista político conservador asesinado cuyo trabajo, dicen, ahora deben promover.

El servicio conmemorativo de Kirk, a quien Trump atribuye un papel fundamental en su victoria electoral de 2024, atrajo a decenas de miles de dolientes, incluido el vicepresidente JD Vance, otros altos funcionarios de la administración y jóvenes conservadores moldeados por el activista de 31 años.

El mandatario dijo que el asesinato de Kirk, al que también calificó de “un gigante de su generación” y un “gran evangelista de la libertad”, “fue un ataque contra toda nuestra nación”

🚨 BREAKING: President Trump confirms he will be having ceremony in DC to award Charlie Kirk the Presidential Medal of Freedom



“We will do the ceremony at our beautiful White House, in a very safe Washington DC, a place that Charlie truly revered.” ❤️ pic.twitter.com/IAbznfVB8Y — Nick Sortor (@nicksortor) September 21, 2025

Por ello, Trump calificó este domingo el asesinato de Charlie Kirk como “un ataque contra EE.UU”, en una ceremonia multitudinaria para honrar la memoria del activista, al que definió como “uno de los más grandes patriotas” del país.

“Fue un terrible atentado contra los Estados Unidos de América. Fue un atentado contra nuestras libertades más sagradas y nuestros derechos fundamentales, otorgados por Dios. El arma estaba apuntada contra él, pero la bala iba dirigida contra todos nosotros, contra cada uno de nosotros”, clamó Trump.

“Charles James Kirk fue brutalmente asesinado por un individuo radicalizado y despiadado, simplemente por expresar la verdad que llevaba en su corazón”, explicó Trump sobre lo sucedido el pasado 10 de septiembre, cuando recibió un disparo mortal durante un evento en una universidad de Utah.

Trump dijo que el 10 de septiembre el “mayor evangelista de la libertad estadounidense se convirtió en inmortal”.

El presidente alabó la figura de Kirk y de cómo fundó con 18 años Turning Point, una organización a través de la cual organizaba debates y eventos en las universidades y que lo convirtió en un reconocido portavoz del conservadurismo cristiano ultraconservador de EE.UU.

