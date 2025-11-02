Bed Bath & Beyond expandirá sus operaciones con dos nuevas tiendas en noviembre

La cadena minorista especializada en artículos para el hogar, Bed Bath & Beyond informó sobre nuevas aperturas para el mes de noviembre con el fin de seguir posicionándose en el mercado.

De acuerdo con el comunicado, la minorista que se había declarado en bancarrota en el 2023, abrirá dos tiendas más en Tennessee, las cuales estarán ubicadas en: The Avenue en Murfreesboro y One Bellevue Place en Nashville con fecha de apertura del 1 y 8 de noviembre.

Las aperturas también se dan después de que The Brand Collective (anteriormente Kirkland’s) anunció que cerrará alguna de sus tiendas para reabrirlas como Bed Bath & Beyond, aunque aún no se especificó en qué ubicaciones se realizarán esos cambios.

Por otro lado, la compañía aseguró que los cupones de Bed Bath & Beyond, desde $10 dólares de descuento en compras de $150 dólares hasta $50 dólares en compras de $1,000 dólares continuarán recibiéndose en sus tiendas, incluso en las nuevas ubicaciones.

Según el minorista, el cupón más popular es el conocido como “Big Blue”, el cual tiene un 20% de descuento y lo mejor de todo es que nunca caduca.

