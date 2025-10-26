Tendencia al alza: los dulces de Halloween se vuelven más costosos este año

Una de las fiestas más esperadas por los estadounidenses, es Halloween; sin embargo, este año parece que muchos tendrán que recortar algunos gastos en la celebración debido a los elevados precios.

De acuerdo con un análisis realizado por el centro de estudios Groundwork Collaborative indicó que el precio de las golosinas serán un 10.8% más caras este año en comparación con el 2024, cuando solo se percibió un aumento del 2.1%.

Los estadounidenses no suelen escatimar en este tipo de celebración, ya que según la Asociación Nacional de Confiteros, tan solo el año pasado gastaron unos $7,400 millones de dólares en chocolates y dulces, 2.2% más que en 2023.

No obstante, economistas y analistas consideran que la situación económica actual puede influenciar en que los estadounidenses se abstengan de gastar más este otoño, y uno de los factores que más se mencionan es la imposición altas tarifas arancelarias.

Otro elemento que forma parte de esta celebración también aumentará su precio este año, según un informe de la Federación Nacional de Minoristas este 2025, los consumidores gastarán un 11% más en disfraces que en el 2024.

Esto indica que el precio de los disfraces para esta temporada rondará por encima de los $30 dólares, un gran aumento si se compara con los $7 dólares que costaba un disfraz durante la pandemia.

La incertidumbre sobre el futuro económico aunado a los altos precios ha provocado que muchos hogares frenen sus gastos y disminuyan sus presupuestos para momentos de esparcimientos o compras discrecionales.

