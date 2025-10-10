Francisca transforma su casa en una mansión del terror por Halloween

Francisca, quien forma parte de ‘Despierta América’, recurrió a su cuenta de Facebook para compartir con sus seguidores un video de la transformación de su casa por Halloween.

Por medio de un video, con duración de menos de dos minutos, la mamá de tres le dio un recorrido a sus fans por algunos de los rincones de su hogar, los cuales lucen simplemente escalofriantes.

A pesar de los buenos comentarios que ha recibido por parte de sus seguidores, la bella caribeña se mostró un poco estricta con ella misma, al asegurar que ya no tiene el toque o el estilo de antes.

“Me animé a decorar la casa para Halloween, pero creo que he perdido el talento . Las calabazas, las telarañas… todo está un poquito mal armado, ¡pero con mucho amor! ¿A ustedes cómo les está quedando su decoración?”, escribió la esposa de Francesco Zampogna en la descripción de su video.

El tour por su mansión de terror comenzó por la zona del vestíbulo, en donde la ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ colocó los primeros adornos de ultratumba.

“Creo que tengo que seguir trabajando en esa luz y en organizarlo súper bonito. Si yo comprara unas flores, como con colores de la temporada, se vería mejor, pero es la enredadera la que no me gusta, como que no logro organizarla”, dijo Francisca al inicio de su video.

A continuación mostró los exteriores de su casa, a la cual se mudó para darle la bienvenida a su hija menor.

“Compré esta brujita, compré estas calabazas. Este caminito de calabazas es divino. En las noches, ustedes lo tienen que ver prendido, es una maravilla. Tengo una araña que puse en una puerta”, continuó Francesca mientras mostraba el exterior de su casa.

En su mismo material detalló que Francesco, su esposo, le pidió que enfocara su decoración en una misma temática para darle un mejor estilo.

“Francesco me dice: ‘Es que tienes que tener un tema específico para que te pueda quedar todo bien’, pero yo empecé poniendo como que arañitas”, contó Francisca, quien reconoció que aún le quedan algunos detalles por mejorar.

Francisca ya decoró su casa por Halloween (Francisca/Facebook). Crédito: Francisca/Facebook | Cortesía

Sigue leyendo: