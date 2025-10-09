Francisca sorprende a su mamá regalándole un cambio de look por su cumpleaños 61

La presentadora dominicana Francisca, quien forma parte de ‘Despierta América’, aprovechó el cumpleaños 61 de su mamá para obsequiarle un cambio de look.

Por medio de un video, con duración de 13 minutos, la mamá de tres presumió con sus seguidores todo el ritual que hizo para sorprender a su madre y lo hizo con la ayuda de Jomari Goyso, quien es todo un experto en el mundo de la moda.

“En mi vida de influencer les hice este video buscando el look ideal para el cumpleaños número 61 de mi mamá, Doña Divina 💖 Pero obvio, no lo hice sola… me llevé a ⁠‪@JomariGoysoLia‬, aunque con él todo se vuelve un drama fashion. 😂 “, se lee en el texto con el que Francisca acompañó su video.

En su material se ve a Francisca y a Jomari visitando diversas boutiques para renovar el clóset de Doña Divina, pues la ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ confía plenamente en el estilismo del presentador español y no tanto en el de ella, por lo que optó por darle esa responsabilidad a todo un experto.

“¿Ustedes también son de las que necesitan una amiga (o un Jomari 😅) para ir de compras?”, le cuestionó Francisca a sus fans.

Tras recorrer diversas tiendas en búsqueda de los mejores outfits para su mamá, Francisca y Jomari se dirigieron a casa y pusieron a Doña Divina a modelar cada uno de los atuendos que le compraron, siendo las elecciones que hizo el fashionista las que más fueron de su agrado.

“Yo le voy a decir los que escogí yo y usted va a ver, claramente, los que escogió Francisca”, le dijo Jomari a Doña Divina antes de que se probara el primer vestido.

Doña Divina, quien viene desde abajo, quedó asombrada con la transformación que le hizo Jomari a su clóset y así se lo hizo saber.

“Me encanta. Me fascina. Wow, Jomari”, soltó la mamá de Francisca tras probarse los dos primeros outfits que le compraron.

El desfile de outfits continuó con la cumpleañera modelando un vestido tras otro y casi todos fueron de su total agrado, aunque también hubo los que no superaron la prueba.

“Yo no tengo nada que ver en este trapo”, soltó Jomari antes de que Doña Divina se probara el último outfit, sin embargo, ese también fue de su pasó la prueba.

“Me encantó todo, muchas gracias. Qué mejor cumpleaños que con todos esos regalos. A mí me gusta mucho todo eso. Son 61 y bien vividos”, concluyó Doña Divina con lo consentida que estuvo en su más reciente cumpleaños.

Sigue leyendo: