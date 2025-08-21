Francisca ya tiene fecha para volver a ‘Despierta América’ tras dar a luz a Raffaella

La presentadora dominicana Francisca, quien forma parte del programa ‘Despierta América’, lleva unas semanas alejada de las pantallas de televisión tras el nacimiento de Raffaella, su tercera hija, sin embargo, ha seguido estado muy al pendiente de sus redes sociales y de sus fans.

En horas recientes la ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ realizó una sesión de preguntas y respuestas, a través de Instagram Stories, en donde habló de absolutamente todo.

Durante la dinámica varias de las preguntas tuvieron que ver con su maternidad, pero también recibió otras tantas en las que sus seguidores le decían que extrañaban verla todas las mañanas en la pantalla de Univision.

Ante esas preguntas Francisca respondió que aún estará los próximos dos meses fuera y disfrutando su tercera maternidad.

“Regreso a medidos de octubre”, respondió la presentadora ante una de las tantas preguntas que le hicieron sus fans sobre el tema.

Con esa respuesta Francisca dejó en claro que aún tiene un muy buen tiempo para seguir disfrutando de tiempo completo a Raffaella, quien nació por la vía natural a las 40 semanas de embarazo.

Francisca también compartió con sus fans que se siente cansada físicamente como madre de tres, pero, pese a ello, dejó abierta la posibilidad de ir por el cuarto bebé.

“¿Cerraste la fábrica de bebés?”, le preguntó una seguidora, a lo que ella se limitó a responder con un: “Eso es un misterio”, con lo que dejaría abierta la posibilidad a un nuevo embarazo en el futuro.

También compartió que aún ella y Francesco, su esposo, no han logrado descifrar a cual de los dos se parece más su hija, aunque ella cree que tiene un más aire dominicano que italiano.

“No sabemos. Aún no desciframos a quién se parece más. Yo pienso que a mí”, soltó la también actriz.

