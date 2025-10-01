Francisca muestra por primera vez el rostro de su hija Raffaella: “Es todo lo que pedí, lo que soñé”

La conductora Francisca se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida tras hacer realidad su sueño de ser mamá de una niña, la pequeña Raffaella. Es a algunos meses de su nacimiento que la famosa decidió presentarla ante el público y, de paso, compartir cómo ha cambiado su dinámica familiar con esta nueva integrante. ¡Te contamos lo que dijo!

En una nueva publicación de Instagram, la presentadora de “Despierta América” presumió la portada que protagoniza junto a su familia en la revista ¡HOLA! para la edición de Octubre.

En dicha imagen, la famosa no solo aparece de lo más sonriente en compañía de su esposo Francesco Zampogna y sus hijos Gennaro y Franco, también muestra por primera vez el rostro de su pequeña y esperada hija Raffaela, nacida el pasado 24 de julio de este 2025.

De acuerdo con lo revelado por la dominicana dentro de la reconocida publicación, hoy se encuentra más feliz que nunca gracias a las experiencias que ha podido recolectar en sus facetas de mamá y conductora, argumentando que el balance entre estos dos ámbitos ha sido indispensable para no perder de vista sus metas.

“Mis hijos son mi proyecto más importante y ellos van primero que todo, son la prioridad. Pero tengo un equipo, tengo gente que también le gusta verme haciendo lo que me gusta, hacer eso que tanto me apasiona, por lo que tanto luché y lo que siempre soñé”, detalló a la revista.

Y otro de los sueños que recientemente hizo realidad fue dar la bienvenida a su hija Raffaella a una familia que esta compuesta solo por varones: “Hubo un punto que dije voy a ser solo mamá de varones, pero no, al final Dios respondió a esa oración dándonos una princesa y no podemos estar más felices. En cuanto a Raffaella, me siento agradecida con decirte que es todo lo que pedí, como la soñé“, dijo emocionada.

A propósito de esta nueva experiencia, la estrella de la pantalla chica indicó que en un principio le costó adaptarse a aspectos de la maternidad que pensaba dominados: “Cuando me la dieron, no sabía qué hacer con ella, porque estaba acostumbrada a mi macho, mi varón, que uno lo agarra, lo tira, lo cambia como si nada. A ella yo no sabía ni cómo bañarla, pero la miro y lo que siento no lo puedo ni siquiera poner en palabras, porque ha sido el mayor regalo”, complementó.

Otro de los retos a los que Francisca se ha enfrentado es abordar su papel de mamá para tres frentes diferentes: “Las mamás de tres o de cuatro entenderán que tu corazón se divide. A veces tienen necesidades al mismo tiempo y tú no sabes qué hacer (…) Tratar de dividirme entre darle a los tres el tiempo justo y la atención exacta por igual. Ese es uno de los retos más grandes y hasta a veces creo que es imposible“, explicó.

No obstante, la famosa fue clara al afirmar que cuenta con una gran red de apoyo que está liderada por su esposo Francesco: “Francesco es un gran papá. Él está siempre muy pendiente de todos sus hijos (…) Es súper lindo verlo también con ella, porque los hombres miran a la mujer de otra manera. Es otra cosa“, finalizó.

