Qué es el National Pumpkin Day, en qué fecha cae y cómo se celebra

Uno de los alimentos que mejor representa el espíritu otoñal en Estados Unidos es la calabaza. De hecho, este fruto redondo tiene su propia fecha de celebración: National Pumpkin Day, el cual se conmemora cada 26 de octubre. Además, su tradición se une a la de Halloween.

Según reseña National Day Calendar, la fecha implica “una decoración y comida otoñal muy popular”. Y aunque los orígenes del festejo no están del todo esclarecidos, se sabe que la calabaza “es originaria de Norteamérica y una de las plantas domesticadas más antiguas del mundo”.

Cómo se celebra el National Pumpkin Day

Durante estos días, los hogares, cafeterías y restaurantes del país se llenan del característico aroma a calabaza, mientras que los jardines y escaparates se decoran con figuras talladas que evocan fantasmas, sonrisas traviesas y el espíritu festivo de la temporada.

Además, la fecha coincide con el pico de cosecha de las calabazas en Norteamérica, lo que explica su vínculo con recetas emblemáticas: sopas cremosas, panes, tartas y el clásico pastel de calabaza. Difícilmente alguno de estos platillos no se vea en los hogares familiares.

En algunos estados, como California, Texas y Arizona, las comunidades organizan ferias agrícolas, concursos de tallado y degustaciones. También hay eventos familiares donde los niños participan pintando o decorando calabazas con acrílicos de colores brillantes.

En casa, el tallado de calabazas es una de las actividades más esperadas. Para facilitar el trabajo, se venden kits con herramientas seguras que permiten modelar rostros y figuras sin riesgo de cortaduras.

Un fenómeno comercial en octubre

Más allá de la celebración doméstica, la calabaza también se ha convertido en un fenómeno comercial. Según la revista Forbes, en 2018 el mercado de productos relacionados con la calabaza alcanzó los $600 millones, impulsado por el éxito de bebidas y postres.

Uno de los mejores ejemplos es Pumpkin Spice Latte de Starbucks, que genera aproximadamente $100 millones al año, con más de 400 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento.