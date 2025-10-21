Los disfraces de Halloween están más caros este 2025: por qué

Desde el año pasado, tanto los consumidores como las cadenas minoristas han estado luchando con una inflación galopante que ha disparado el precio de incluso artículos no esenciales, generando cambios en los hábitos de consumo y disminuyendo las ventas.

Y esta tendencia se puede observar incluso en fechas festivas y temporadas en donde los consumidores suelen gastar más de lo habitual; sin embargo, la incertidumbre económica y la elevada inflación que pesa sobre sus bolsillos ha frenado el gasto.

En este sentido, a tan solo días de celebrar una de las festividades favoritas de los estadounidenses como lo es, Halloween. La Federación Nacional de Minoristas indicó en un informe que este año los consumidores gastarán un 11% más en disfraces que en el 2024.

De acuerdo con el análisis, se calcula que el precio de los disfraces este año rondará por encima de los $37 dólares, uno de los niveles más altos en comparación con el costo de $7 dólares antes de la pandemia.

Según los analistas, el aumento de los precios este año para artículos y accesorios de Halloween no solo se disparó por la inflación, sino que además los nuevos ajustes arancelarios los impulsaron especialmente las importaciones provenientes de China.

Por lo tanto, muchos analistas apuntan a que en medio de una ola de recortes de gastos esenciales y discrecionales en los que se han visto obligadas las familias estadounidenses a realizar, será más fácil eliminar un artículo no tan importante y de solo un uso, como lo es un disfraz.

