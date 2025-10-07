Macabra decoración de Halloween: Arrestan a hombre de Kentucky tras mencionar a funcionarios locales en bolsas para cadáveres

El propietario de una vivienda en Kentucky está acusado de realizar amenazas terroristas por montar una extraña exhibición de Halloween que mostraba a funcionarios locales en bolsas para cadáveres.

Stephan Marcum, de 58 años, fue acusado por la macabra exhibición, que mostraba cinco efigies con letreros que sugerían que eran funcionarios, incluyendo al alcalde, al fiscal del condado y al administrador de zonificación de su ciudad natal, Stanton, a unos 72 kilómetros al sureste de Lexington.

“El que colgaba estaba etiquetado como ‘juez de distrito’. Tenía una cuerda alrededor del cuello”, escribió la policía en la citación de arresto obtenida por Lex18. Marcum fue detenido tras negarse a retirar la exhibición o a hablar con la policía.

In a shocking Halloween display, Kentucky man Stephan Marcum, 58, was arrested for intimidating officials after hanging a dummy labeled “District Judge” and showcasing four others marked with titles like “Mayor,” evoking outrage and disbelief. pic.twitter.com/fAJKaU7qYw — unumihai Media (@unumihaimedia) October 7, 2025

Apenas unos días antes, expresó su molestia en línea sobre un altercado con funcionarios locales tras enterarse en el tribunal de que había “violado varias ordenanzas municipales” en su domicilio.

En su discurso, mencionó a algunos de los mismos que figuraban en su exposición: el juez del distrito 39 Gary Salyers, el fiscal del condado Robert King, la administradora de zonificación Ann Snowden, el alcalde de Stanton Willie Means y la hermana del alcalde.

“Esto no se ve todos los días”, declaró a WKYT el juez ejecutivo del condado de Powell, Eddie Barnes, quien no figuraba entre los funcionarios mencionados en la exposición.

Barnes afirmó conocer a Marcum desde hace años y sabe que eligió una forma inapropiada de expresar su frustración.

Stephen Voss, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Kentucky, enfatizó que si bien la libertad de expresión está protegida por la Primera Enmienda, las amenazas no lo están.

“Si se amenaza activamente a alguien de forma aterrorizante, es posible que eso no esté amparado por el derecho general a la libertad de expresión”, declaró Voss a WKYT.

Además, agregó que en el clima político actual, especialmente a raíz del asesinato de Charlie Kirk, “estamos viendo un poco menos de tolerancia hacia la comunicación violenta o las imágenes violentas porque parece haber un mayor riesgo de que la gente las represente o las lleve a cabo”.

