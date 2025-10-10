Fortnitemares 2025: nuevos personajes, skins y armas que llegan con la nueva actualización

Fortnite celebra este octubre su evento Fortnitemares 2025 con una de las actualizaciones de Halloween más grandes y ambiciosas de los últimos años. Todo estará disponible hasta el próximo 1 de noviembre, así que no hay tiempo que perder para aprovechar las novedades que revolucionan la isla: armas, mapa y personajes icónicos como nunca antes.

Skins y personajes: el terror llega al battle royale

La llegada de Fortnitemares 2025 trae colaboraciones brutales con algunos de los íconos más reconocidos del terror y la cultura pop. En esta edición, podrás conseguir skins de Ghostface (Scream), Jason Voorhees (Viernes 13), Merlina Addams (Wednesday), la pandilla de Scooby-Doo, Art the Clown (Terrifier), The Grabber (Black Phone) y Huggy Wuggy (Poppy Playtime). Además, la estrella Doja Cat debuta con un aspecto temático exclusivo y accesorios especiales para los fanáticos de la música.

Estas skins estarán disponibles progresivamente en la tienda durante el evento de Halloween, junto con conjuntos y accesorios diseñados con fidelidad al estilo original pero adaptados al arte cartoon de Fortnite. Se suman también versiones espeluznantes de personajes clásicos como Peely y remakes de estilos icónicos como el Caballero Negro. Y para los que busquen reto, subir 15 niveles durante el evento desbloqueará la nueva skin gratuita “Pyg”, el carnicero con máscara de cerdo y un cuchillo demoledor.

Cambios en el mapa: Isla Pesadilla y modos aterradores

El ambiente en Fortnite se transforma con decoraciones de Halloween por todos lados, desde carritos de caramelos, calabazas y telarañas, hasta gigantescos esqueletos que invaden la superficie. La gran novedad es la “Isla Pesadilla”, un nuevo mapa especialmente diseñado para este evento, disponible desde el 10 de octubre. Aquí encontrarás desafíos exclusivos y una atmósfera totalmente escalofriante que amplía las posibilidades en cada partida.

La experiencia PvE sube de nivel gracias al modo Demon Rush (Estampida Demoníaca), inspirado en las K-Pop Demon Hunters. En este modo, el reto es luchar contra hordas de monstruos, desbloquear armas míticas y conseguir recompensas únicas. Además, el mapa Haunted Hollows se suma al modo Recarga (Reload), con zonas infestadas de zombis y una mecánica dinámica de resucitación que hace cada partida más intensa.

Por si fuera poco, cada día se liberan misiones temáticas y desafíos especiales para que los jugadores consigan mochilas, picos y envoltorios de terror de forma gratuita. Esto convierte a Fortnitemares en el evento más jugoso y variado de la temporada.

Nuevas armas y objetos especiales para Halloween

Fortnite revive algunos de los equipamientos favoritos de los fans y suma novedades que cambian el juego. El clásico Lanzacalabazas regresa, lanzando misiles decorados con calabazas para explotar enemigos con estilo. También llegan armas míticas inspiradas en los protagonistas del evento: el cuchillo de Ghostface y el medallón de Jason Voorhees, ambos con habilidades únicas para el combate.

Los caramelos temáticos de Halloween pueden recolectarse en la isla y ofrecen efectos temporales, como aumento de velocidad y mejoras de movilidad. Epic Games libera sorpresas casi todos los días, con contenido exclusivo y recompensas que solo podrán conseguirse durante este evento especial.

