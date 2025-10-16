Para los amantes de la velocidad y los clásicos “Rápidos y Furiosos”, Universal Studios Hollywood tiene todo listo para alimentar tu necesidad de derrapar llantas y sentir la velocidad del viento en el rostro con “Fast & Furious: Hollywood Drift”.

La magia de la navidad llega a Universal Studios Hollywood y hoy incluirá a Super Nintendo World

Esta nueva atracción contará con una rotación de 360 grados de los vehículos individuales mientras los visitantes viajan a lo largo de 4,100 pies de pista elaborada, el equivalente a casi 12 campos de fútbol, construida con tecnología de reducción de sonido, todo con el objetivo de no molestar al resto de visitantes en el resto de actividades dentro del parque.

Universal Studios Hollywood inicia su primer lanzamiento de “Fast & Furious: Hollywood Drift” mientras continúan los preparativos para su muy esperada apertura en 2026. / Foto Cortesía Universal Studios Hollywood. Crédito: Universal Studios | Cortesía

Según confirma Universal a través de un comunicado de prensa, la montaña rusa, concebida para sumergir a los visitantes en el emocionante universo “Fast y Furios” y de las cintas de Universal Pictures, “cuenta con tecnología revolucionaria diseñada para crear una sensación perfecta de autos derrapando mientras los visitantes giran en movimiento a gran velocidad mientras recorren una pista aérea que serpentea por secciones del parque temático, incluida la escalera mecánica de varios niveles que conecta los lotes superior e inferior”.

¿En dónde ubicas esta nueva atracción dentro del parque?

“Fast & Furious: Hollywood Drift” estará ubicado en el Upper Lot de Universal Studios Hollywood. Los visitantes formarán fila dentro de una amplia estructura tipo garaje antes de acomodarse en uno de los cuatro vehículos de la atracción, diseñados para parecerse a los icónicos autos de las películas, incluyendo el Dodge Charger de 1970 de Dominic Toretto.

Estas son todas las atracciones que los visitantes encuentran en Universal Studios Hollywood

Super Nintendo, que presenta el aclamado parque temático “Mario Kart: Bowser’s Challenge”.

The Wizarding World of Harry Potter

Jurassic World—The Ride

The Secret Life of Pets: Off the Leash

Despicable Me Minion Mayhem

The Simpsons Ride

TRANSFORMERS™: The Ride-3D

Revenge of the Mummy—The Ride

Sigue Leyendo más de Universal Studios Hollywood aquí:

· Elphaba y Glinda, personajes de “Wicked”, se integran al “Universal Fan Fest Nights”

· Agenda de eventos: qué hacer del 4 al 10 de septiembre

· Halloween Horror Nights revivirá al infame Jason Voorhees en una nueva casa embrujada

