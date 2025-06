Halloween Horror Nights revivirá al infame Jason Voorhees en una nueva casa embrujada

Una nueva atracción llegará a Universal Orlando Resort y Universal Studios Hollywood este otoño durante el aclamado evento anual Halloween Horror Nights. Se trata de la casa embrujada “Jason Universe”, que transportará a los visitantes al campamento de verano donde nació la macabra leyenda del terror Jason Voorhees, de la franquicia ‘Friday the 13th’.

De acuerdo con un comunicado emitido por el comité organizador del Halloween Horror Nights, la apertura de la esperada atracción está programada para el viernes 29 de agosto en Universal Orlando Resort y el jueves 4 de septiembre en Universal Studios Hollywood.

La casa embrujada llevará a los visitantes de Halloween Horror Nights en un viaje de venganza por el campamento de verano para descubrir dónde comenzó todo, desde el ruidoso suelo de madera de la destartalada cabaña de Jason hasta la oculta casilla principal y el inquietante bosque que no ofrece refugio a sus víctimas.

“Jason Universe” llegará a Universal Studios en Otoño de 2025. Crédito: Cortesía

Además, esta atracción promete que, en cada rincón, los fans se verán inundados de infames momentos asesinos de la atroz carrera homicida de Jason, mientras se burla y acecha a sus víctimas, quienes descubren demasiado tarde que la leyenda es real.

Los fanáticos de esta historia pueden coleccionar nueva mercancía y artículos de edición limitada, incluyendo una camiseta y una taza de camping, inspirados en la casa embrujada “Jason Universe”, así como una nueva pieza de rompecabezas gráfica de “Jason Universe” para el marco coleccionable de Halloween Horror Nights.

En su edición 2025, “Halloween Horror Nights” de Universal Orlando se extenderá por 48 noches selectas del 29 de agosto al 2 de noviembre e incluirá 10 aterradoras casas embrujadas, zonas de terror, espectáculos en vivo y más. Los productos a la venta incluyen entradas de una sola noche y upgrades para eventos como los Pases Exprés de Halloween Horror Nights, el Tour R.I.P. y el Tour Behind the Screams: Unmasking the Horror.

Mientras tanto, “Halloween Horror Nights” en Universal Studios Hollywood se llevará a cabo en noches selectas del 4 de septiembre al 2 de noviembre. Estas incluyen la Entrada General, Universal Express, la Entrada de Día/Noche después de las 2 p. m., la Entrada de Acceso Anticipado, que permite el acceso a casas embrujadas seleccionadas a partir de las 5:30 p. m. (sujeto a cambios), el Tour R.I.P. y los pases populares Frequent Fear Pass y Ultimate Fear Pass.

