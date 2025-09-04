Agenda de eventos: qué hacer del 4 al 10 de septiembre

Jueves 4

Emilia en el Wiltern

La cantante, modelo y actriz argentina, Emilia, trae su gira al teatro Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles), donde presentará la música de su EP “Perfectas”, que estrenó en julio pasado. Jueves a las 8 pm. Boletos desde $41. Informes ticketmaster.com.

Foto: Cortesía

Halloween en Universal Studios

La edición de Halloween Horror Nights en Universal Studios (100 Universal City Plaza, Los Angeles) incluye ocho casas encantadas nuevas, el Tram del terror, zonas de horror y entretenimiento en vivo; con creaciones como Five Nights at Freddy’s, WWE Presents: The Horrors of The Wyatt Sicks, Poltergeist y Noche de Brujas. Del 4 de septiembre al 2 de noviembre. Boletos desde $77. Informes universalstudioshollywood.com.

Foto: Cortesía Crédito: Universal Studios

Viernes 5

Spooktacular en SeaWorld

La celebración Spooktacular en el parque SeaWorld (500 Sea World Dr., San Diego) transformará a este parque en una fiesta de Halloween para toda la familia. Con piratas, sirenas encantadas, sorpresas de terror y trick-or-treating en todo el parque. A partir del viernes 5 de septiembre y hasta el 2 de noviembre. Boletos desde $50. Informes seaworld.com.

Foto: SeaWorld

María José en el Orpheum

María José, cantante mexicana de música pop, sigue con su gira Libertad, que presentará en el teatro Orpheum (842 S. Broadway Blvd., Los Angeles) del centro de la ciudad. Viernes a las 8 pm. Boletos desde $52. Informes ticketmaster.com.

Crédito: Mezcalent

Sábado 6

Música chicana en la LA Plaza de Cultura y Artes

La LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles) ofrecerá un concierto con Tierra, Mark Guerrero y Mark & the Escorts, Tango y Yaqui como parte de las actividades alrededor de la exhibición A Great Day in East L.A.: Celebrando the Eastside Sound. Sábado de 6 a 10 pm. Entrada gratuita. Informes lapca.org.

Foto: LA Plaza de Cultura y Artes

Concierto trans en el museo Getty

El museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) realizará el evento TRANSA—A Celebration, un festival en el que participarán una docena de artistas y músicos que representan todo el espectro del género. Entre los artistas que participan están Allison Russell, Ahya Simone, AV María, Teddy Geiger, Fashion Club y Portraits of Tracy. Sábado de 3 a 8 pm. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Foto: Alex Tepper

The Fierce! en el MHN

El Natural History Museum of Los Angeles County (900 Exposition Blvd., Los Angeles) presenta Fierce! Catio Lounge, un evento de adopción de animales en el que los interesados podrán jugar, interactuar y adoptar a un amigo peludo. Abierto sábado y domingo de 10 am a 4 pm. Boletos desde $8 más el boleto de ingreso al museo. Informes nhm.org.

Foto: NHM

Cortos indígenas en The Broad

El evento Rebellious Spirit: International Indigenous Shorts en The Broad (221 S. Grand Ave., Los Angeles) presenta una serie de cortos realizados por cineastas indígenas de alrededor del mundo. Reúne narrativa, documentales y trabajos experimentales de realizadores de sápmi, aotearoa, México, Estados Unidos y Canadá. Sábado de 2:30 a 4:30 pm. Boletos $15. Informes thebroad.org.

Domingo

Festival del libro en West Hollywood Park

El tercer Los Angeles Kids Book Festival, que se efectuará en el West Hollywood Park (647 N. San Vicente Blvd., West Hollywood) celebra la educación temprana, el bilingüismo y el multiculturalismo para los niños y sus familias. Participan más de cien autores e ilustradores. Domingo de 9:30 a 4:30 pm. Entrada gratuita. Informes lakidsbookfestival.com.

Foto: Kids Book Festival

Astropical en el Hollywood Bowl

Astropical es un grupo nuevo formado por los intérpretes de electrocumbia colombiana, Bomba Estéreo, y la banda venezolana de fusión Rawayana. Debutará en en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles) y tendrá a Macario Martínez y Yendry como invitados. Domingo a las 7 pm. Boletos desde $24. Informes laphil.com.