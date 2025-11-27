FDA advierte sobre 19 artículos de cocina con posible contaminación de plomo

Recientemente, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advirtió a los consumidores sobre el retiro de al menos unos 19 tipos de utensilios comúnmente utilizados en cocina que pueden llegar a contener plomo, lo que aumenta el riesgo de intoxicación.

En este sentido, la entidad sanitaria indicó a la población a “no donar ni renovar los utensilios de cocina” que estén presentes en la siguiente lista, en cambio, recomendó desecharlos si posee alguno de estos:

Sonex aluminum pot (Manufacturer: Sonex Cookware)

IKM aluminum saucepan, size 2 with a 9″ wooden handle (Manufacturer: JSM Foods)

IKM 4-quarter pital brass pot (Manufacturer: JSM Foods)

Brass tope (Manufacturer: Kraftwares)

Aluminum shop size 5 (Distributor: Lotus Mom)

Silver Horse aluminum cauldron 28

Silver Horse aluminum degda 24

Silver Horse aluminum degda 20

Silver Horse alone 26

Silver Horse aluminum milk pan 4

Chef Milk pan, 24 centimeters (Distributor: Shata Traders)

Aluminum hammered kadai, size 7 (Distributor: Indian Cookware & Appliance

Brass pot (sold at Santos Agency)

Dolphin brand aluminum saucepan

2-quart aluminum saucepan (Distributor: Win Chong Trading Corp.)

3-quart aluminum saucepan (Distributor: Win Chong Trading Corp.)

Royal Kitchen cookware, milk pan size 3 (Distributor: New Reliance Traders)

White Tiger alone

JK Vallabhdas aluminum only (Grain Market)

La FDA explicó a los consumidores que el riesgo en el uso de estos utensilios de cocina está en que el metal tóxico que contienen puede terminar en los alimentos, según el comunicado, la mayoría de los artículos fueron fabricados en la India y poseen aluminio y aleaciones de aluminio al igual que latón, que probados por especialistas se confirmó que pueden filtrar plomo a los alimentos durante su preparación.

En este sentido, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades explicaron que la intoxicación por plomo puede generar varios síntomas, entre ellos: náuseas, dolor abdominal, pérdida del apetito, entre otros.

Finalmente, la FDA señaló que estos artículos fueron vendidos en varias cadenas minoristas del país, en este caso, puede devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso, para más información también puede escribir al correo premarkt@fda.hhs.gov.

