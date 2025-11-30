Retiran del mercado leche de Prairie Farms por posible contaminación

De acuerdo con un comunicado publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. se le indica a los consumidores estadounidenses sobre el retiro de mercado de algunos galones de leche descremada de la marca Prairie Farms Gallon Fat Free Milk debido a una posible contaminación con agentes de limpieza de grado alimenticio.

El fabricante con sede principal en Edwardsville, Illinois informó que se están retirando 320 galones de leche descremada, las cuales fueron producidas en sus instalaciones de Dubuque, Iowa y distribuidas por Woodman’s Markets en Illinois y Wisconsin.

Según la entidad sanitaria, la leche retirada del mercado tiene el código de fecha: DEC08, código de planta: PLT19-145, código postal: 7273023117, marca de tiempo: entre 17:51 y 21:23 y Código postal: 7273023117 impresos en el empaque.

La FDA indicó que el consumo de esta leche contaminada puede causar enfermedades, por lo que, recomienda a los consumidores desechar el alimento o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su reembolso. Los consumidores también pueden comunicarse con el fabricante Prairie Farms Dairy por correo electrónico a media@prairiefarms.com.

