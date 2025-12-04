Aumentan casos de botulismo: 39 bebés han enfermado a causa de fórmula contaminada

Las autoridades de salud han confirmado 39 casos de botulismo infantil en 18 estados, todos relacionados con la ingesta de fórmula de la marca ByHeart.

Desde el anuncio del brote el 8 de noviembre, los hospitales han recibido a bebés afectados que oscilaron entre 2 semanas y 9 meses de edad. El caso más reciente se reportó el 19 de noviembre.

Expertos médicos afirman que los síntomas del botulismo infantil pueden tardar hasta 30 días en desarrollarse.

Retiro del mercado del producto

ByHeart, un productor de fórmulas infantiles con sede en Nueva York, retiró todos sus productos de las estanterías el 11 de noviembre. Sin embargo, algunos lotes continúan disponibles en tiendas como Walmart, Target, Kroger, Acme y Shaw’s.

Familias han comenzado a demandar a la compañía, alegando que la fórmula era defectuosa y que hubo negligencia en su venta.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha realizado inspecciones en las plantas de producción de ByHeart tras detectar contaminación en algunas muestras de fórmula.

Los expertos médicos han indicado que el botulismo infantil puede surgir a partir de esporas bacterianas presentes en el medio ambiente, que pueden contaminar productos como la fórmula para bebés.

Suministro de fórmulas en EE.UU.

Aunque ByHeart representa solo el 1% del mercado de fórmulas, el brote ha reavivado preocupaciones sobre la seguridad en la producción de estos productos.

Las lecciones aprendidas de crisis pasadas, como la de Abbott Nutrition, subrayan la necesidad de medidas rigurosas de control de calidad.

Se han reportado casos de botulismo infantil en Arizona, California, Idaho, Illinois, Kentucky, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Texas, Virginia, Washington y Wisconsin.

Seguridad alimentaria

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ordenó a la FDA, a través de la iniciativa “Operation Stork Speed” (Operación Velocidad de Cigüeña), que revise los nutrientes y otros ingredientes de la fórmula infantil que llena los biberones de millones de bebés estadounidenses, recuerda Associated Press (AP).

Los funcionarios de salud esperan implementar cambios que mejoren la seguridad de los productos alimenticios para bebés en el país.

Con un brote significativo de botulismo infantil en desarrollo y la respuesta proactiva de las autoridades de salud, la situación subraya la urgencia de priorizar la seguridad en productos alimentarios infantiles y respuestas rápidas a los problemas de salud pública.

Síntomas de botulismo infantil

Los síntomas principales del botulismo infantil incluyen estreñimiento inicial, seguido de debilidad muscular progresiva que comienza en la cara y cabeza, y puede extenderse a brazos, piernas y músculos respiratorios.

Síntomas clave:

Estreñimiento como primer signo, a menudo tras un período de incubación de 18-36 horas o unos 3 días.

Llanto débil, babeo excesivo, pérdida de expresión facial e irritabilidad.

Dificultad para succionar, alimentarse o controlar la cabeza, con párpados caídos (ptosis).

Cansancio extremo (letargo), cuerpo flácido (hipotonía) y problemas respiratorios en casos graves.

Identificación en bebés:

En bebés de 2 a 8 meses, los médicos sospechan botulismo infantil por la combinación de estreñimiento sin fiebre, flacidez muscular simétrica y ausencia de reflejos como el de succión o arqueo. Se confirma con análisis de heces para detectar la toxina o bacteria Clostridium botulinum, ya que los síntomas como parálisis descendente son característicos y distinguen esta enfermedad de otras como infecciones virales. La atención inmediata es crucial, pues puede progresar a insuficiencia respiratoria.

