Estudio revela que una sola dosis de la vacuna contra el VPH puede ser suficiente para combatir el cáncer de cuello uterino

Investigadores han encontrado que una única dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) proporciona aproximadamente un 97% de protección, comparable a la protección que se obtiene con dos dosis. Este hallazgo proviene de un extenso estudio realizado con más de 20,000 niñas de entre 12 y 16 años en Costa Rica.

El estudio, conducido por el Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU. y publicado originalmente en The New England Journal of Medicine, sugiere que la eficacia de una dosis podría mejorar los esfuerzos para inmunizar a niñas y mujeres jóvenes en países con recursos limitados.

Aunque la mayoría de las infecciones por VPH desaparecen por sí solas, algunas persisten y causan cánceres que aparecen años después, como el cáncer de cuello uterino en mujeres y cánceres menos frecuentes tanto en mujeres como en hombres.

A pesar de los avances, el cáncer de cuello uterino sigue causando aproximadamente 340,000 muertes al año a nivel global.

Recomendaciones sobre la vacunación

En Estados Unidos, la vacunación contra el VPH es recomendada para niñas a partir de los 11 años desde el año 2026, con el objetivo de reducir la incidencia no solo del cáncer cervical, sino también de otros tipos de cáncer relacionados. Como consecuencia, se han observado menos lesiones cervicales precancerosas entre las mujeres de entre 20 y 30 años, el primer grupo de edad que comenzó a recibir las vacunas cuando eran preadolescentes o adolescentes.

Sin embargo, menos de un tercio de las adolescentes a nivel mundial han recibido la vacuna, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Método y resultados del estudio

Para llegar a los resultados mencionados, los investigadores probaron dos vacunas contra el VPH diferentes, utilizadas en todo el mundo: a la mitad de las niñas se les administró una dosis y al resto, la otra. Seis meses después, la mitad de las niñas recibió una segunda dosis de la vacuna que les correspondía, mientras que el resto recibió una vacuna infantil no relacionada, reseñó Associated Press (AP).

Todas fueron monitoreadas durante cinco años, realizándose pruebas cervicales regulares para detectar las cepas de VPH más propensas al cáncer. Las tasas de infección se compararon con las de un grupo separado sin vacunar.

Resultó que una sola dosis de la vacuna contra el VPH proporcionó aproximadamente un 97% de protección, similar a la de dos dosis, concluyeron investigadores del NCI y la Agencia Costarricense para la Investigación Biomédica.

Estudios anteriores habían sugerido que una dosis podría funcionar bien, pero los nuevos hallazgos confirman una fuerte protección durante al menos cinco años, escribió la Dra. Ruanne Barnabas, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital General de Massachusetts, en un editorial.

Necesidad de acción colectiva

“Tenemos la evidencia y las herramientas para eliminar el cáncer cervicouterino. Lo que falta es la voluntad colectiva para implementarlas de forma equitativa, eficaz e inmediata”, escribió Barnabas, quien no participó en el estudio costarricense, recoge AP.

El cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más común entre las mujeres, con más de 660,000 casos nuevos y 340,000 muertes en 2022, recalcó Barnabas.

Vale acotar que el nuevo estudio no ofreció información sobre los cánceres relacionados con el VPH más allá del cuello uterino, y los investigadores advirtieron que se necesita un seguimiento más prolongado.

Papel de padres y cuidadores en la vacunación

Los padres y cuidadores juegan un rol determinante en la decisión de vacunar a sus hijas contra el VPH, ya que coordinan la atención médica, toman las decisiones preventivas y modelan comportamientos de salud para sus hijos. Su influencia es clave porque suelen estar más familiarizados con el virus por campañas de prevención o experiencias personales, lo que eleva las tasas de vacunación completa cuando están bien informados.

Factores que favorecen la vacunación:

La vacunación previa de los padres contra el VPH aumenta 2.4 veces la probabilidad de vacunar a sus hijas.

Las madres con chequeos regulares de cáncer cervical son 1.39 veces más propensas a decidir por la vacunación.

El conocimiento percibido sobre la vacuna y el riesgo de cáncer cervical, junto con la creencia en su seguridad, multiplican hasta 10 veces la aceptación.

Barreras y estrategias para superarlas:

Los obstáculos incluyen percepciones culturales de que las hijas son “demasiado jóvenes” para riesgos sexuales o hesitación por efectos adversos. Para contrarrestarlos, se recomienda comunicación abierta sobre prevención de cáncer, decisiones conjuntas entre ambos padres y educación que normalice la vacuna como medida rutinaria. Esto fomenta redes comunitarias y un frente unido familiar que refuerza la adherencia completa a las dosis.

