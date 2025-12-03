La relación entre salud y clima puede determinar la medicina del futuro

La estrecha relación entre salud y clima es el principal determinante social del siglo XXI, afirma María Rosa Arroyo, presidenta de la Alianza Médica contra el Cambio Climático (AMCC). Explica que el cambio climático afecta a la salud humana, con repercusiones especialmente graves en poblaciones vulnerables. Entre los efectos destacan un aumento en alergias y enfermedades respiratorias.

La experta subraya, en entrevista con EFE Salud, la importancia de educar a los profesionales médicos para que puedan abordar este desafío. La Alianza propone un enfoque integral que abarca la promoción, prevención, curación y rehabilitación.

También resalta el papel crucial de la medicina preventiva, que considera más ética y sostenible. Critica el enfoque reactivo en el tratamiento de enfermedades, abogando por estrategias que fomenten hábitos saludables y un estilo de vida proactivo.

Sostenibilidad del sector salud

“Nosotros nos preocupamos de la salud, desde la promoción de la misma, pasando por la prevención, por la curación y por la rehabilitación. En cualquiera de esos pasos, tener en cuenta los efectos del clima en la salud en el mundo es fundamental”, sostiene Arroyo.

La AMCC alerta sobre los riesgos de la contaminación derivada de los sistemas sanitarios, además de que se requieren prácticas más sostenibles, como la reducción del empaquetado y el uso de energías limpias. Cada especialidad debe establecer normas que optimicen el consumo y el reciclado de productos sanitarios.

Hacia una medicina preventiva y más ética

Con relación a las tendencias en boga, Arroyo afirma que la tecnología ha deslumbrado a todo el mundo, también en la medicina, para tratar problemas agudos graves de una manera más eficiente con una gran inversión, pero “nos hemos olvidado de la medicina preventiva porque requiere más tiempo y no produce unos efectos tan rápidos”

“¿Qué es más fácil, explicarle a un paciente que tiene que hacer ejercicio y adaptar su dieta o mandarle una pastilla para rebajar el colesterol? (…) El ejercicio, la vida al aire libre, el vivir en ciudades que sean amigables, esto hace mucho sobre la salud, porque la salud no es solamente el estado de tus funciones orgánicas”, recoge EFE su reflexión.

Influencia de la contaminación del aire

La contaminación del aire influye significativamente en el aumento de enfermedades respiratorias al irritar y dañar las vías respiratorias, exacerbando condiciones crónicas y facilitando infecciones. Partículas finas como PM2.5 y PM10 penetran en los pulmones, causando inflamación e incluso entrando al torrente sanguíneo, lo que agrava problemas como asma y EPOC.

Enfermedades principales afectadas:

Asma y bronquitis : La exposición a óxidos de nitrógeno y partículas aumenta los síntomas y ataques, especialmente en niños y cerca de zonas de tráfico o industrias.

: La exposición a óxidos de nitrógeno y partículas aumenta los síntomas y ataques, especialmente en niños y cerca de zonas de tráfico o industrias. EPOC y enfisema : Contaminantes como dióxido de azufre provocan obstrucción crónica y daño pulmonar irreversible, con mayor incidencia en adultos mayores.

: Contaminantes como dióxido de azufre provocan obstrucción crónica y daño pulmonar irreversible, con mayor incidencia en adultos mayores. Infecciones respiratorias: Debilitan el sistema inmune, elevando el riesgo de neumonía, bronquitis aguda y gripe.

Grupos vulnerables y efectos a largo plazo:

Niños, ancianos y personas con afecciones preexistentes sufren más, con reducción en el desarrollo pulmonar infantil y mayor morbilidad en urbes contaminadas. La exposición prolongada también vincula con cáncer de pulmón y menor función pulmonar general.

