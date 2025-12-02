“Banderas naranjas”: identificar patrones de comportamiento resulta fundamental para evitar vínculos insatisfactorios

Las banderas naranjas se diferencian de las banderas rojas, al representar señales de alerta menos evidentes que pueden afectar la salud emocional en relaciones incipientes. A menudo, estos patrones de comportamiento pueden socavar la autoestima y dificultar la formación de conexiones auténticas.

Patrones como el ghostlighting y la evasión de la intimidad pueden pasar desapercibidos al inicio, pero que es importante identificarlos para que no pasen a mayores, resalta un análisis de la psicóloga clínica Sarah Gundle publicado en The Washington Post.

La Australian Psychological Society remarca que estos patrones pueden contribuir al deterioro gradual de la confianza, la comunicación y el bienestar emocional.

Patrones de comportamiento y su impacto

El ghostlighting combina comportamientos de “ghosting” y “gaslighting“, creando confusión y autocrítica en la persona afectada. Esto puede perjudicar gravemente la percepción personal y la autoestima.

Asimismo, el evitar la profundidad emocional se traduce en relaciones superficiales, donde se eluden conversaciones significativas. La falta de conexión genuina limita el crecimiento y la vulnerabilidad mutua en la pareja.

Situaciones ambiguas

Estos vínculos son característicos por su falta de compromiso claro, provocando insatisfacción y confusión. Esta ambigüedad desafía la necesidad de estabilidad emocional y puede perpetuar sentimientos de inseguridad.

Según el análisis de la experta, esto puede deberse al temor a ser conocido o a una necesidad de mantener el control en la relación. Sostiene que esta dinámica desequilibrada, en la que solo una parte se expone emocionalmente, genera soledad y frustración.

Para proteger el bienestar emocional, es esencial identificar estas señales. Gundle sugiere plantear preguntas directas sobre las intenciones de la relación, lo que permite discernir y establecer expectativas claras.

A un paso de las “banderas rojas”

Las banderas rojas en las relaciones son señales graves e innegociables que indican peligro inmediato, como abuso o toxicidad, y suelen requerir terminar la relación de inmediato. Las banderas naranjas, en cambio, son alertas sutiles y ambiguas que generan confusión o desgaste emocional, pero permiten observación antes de decidir. A diferencia de las rojas, las naranjas no son universales y dependen del contexto personal.

Banderas rojas:

Representan problemas universales y severos que amenazan la seguridad emocional o física.

Violencia física, emocional o psicológica, incluyendo chantaje o control excesivo.

Celos patológicos, desconfianza constante o aislamiento de amigos y familia.

Mentiras habituales, abuso de sustancias sin tratamiento o falta total de comunicación.

Banderas naranjas:

Son menos evidentes, generan dudas sobre uno mismo y sugieren reducir la velocidad para evaluar.

Comportamientos ambiguos o confusos que desgastan emocionalmente, como inconsistencias sutiles.

Dificultades en comunicación emocional que la persona reconoce y trabaja, pero no resuelve rápido.

Dependencia leve o inseguridad inicial que podría escalar, pero no es violenta aún.

También te puede interesar: