Elemento común en edulcorantes de productos light agrava el riesgo de hígado graso

Un estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad Washington en St. Louis ha demostrado que ciertas bacterias intestinales procesan sorbitol, protegiendo así el hígado de la acumulación de grasa. Este descubrimiento, publicado en Science Signaling, arroja luz sobre la relación entre dieta, microbiota y enfermedades hepáticas comunes.

La investigación encontró que la ausencia de bacterias que degradan el sorbitol puede llevar a la acumulación de grasa en el hígado.

Un consumo elevado de sorbitol, común en productos industriales bajos en azúcar (productos ligth), puede agravar el riesgo hepático, especialmente en individuos con alteraciones en su microbiota intestinal.

Experimentos y revelaciones

Los científicos utilizaron peces cebra para investigar el impacto de la microbiota en la acumulación de grasa hepática. Al eliminar la microbiota intestinal, observaron que los peces acumulaban grasa en el hígado en solo una semana.

Incluso, suministrar sorbitol extra provocó acumulación de lípidos en el hígado aún en peces con microbiota. La recolonización con bacterias Aeromonas que degradan sorbitol demostró ser efectiva para reducir la grasa hepática.

Implicaciones del sorbitol dietético

Los resultados sugieren que el consumo elevado de sorbitol, comúnmente utilizado como sustituto del azúcar, puede incrementar el riesgo de desarrollar enfermedad hepática esteatósica.

La investigación subraya la necesidad de evaluar las fuentes de fructosa, incluidas las derivadas del sorbitol, en las dietas modernas.

Recomendaciones y futuras investigaciones

Los investigadores aconsejan precaución en el consumo de productos ricos en sorbitol, resaltando la necesidad de más estudios en mamíferos y humanos para validar estos hallazgos.

Reforzar la microbiota con bacterias específicas puede ser clave para prevenir enfermedades hepáticas relacionadas con la dieta.

Para promover una microbiota intestinal saludable, que reduzca el riesgo de enfermedades hepáticas, es fundamental seguir una dieta equilibrada rica en fibra, alimentos fermentados y grasas saludables, además de evitar el consumo excesivo de grasas saturadas y ultraprocesados.

El consumo de probióticos y prebióticos también juega un papel esencial, ya que ayudan a modular la microbiota, disminuir la inflamación y mejorar la función del hígado.

¿Qué otras productos contienen cortisol?

Además de los productos “light”, el sorbitol se encuentra en altas concentraciones en varios alimentos naturales y procesados. Las frutas que contienen sorbitol de forma natural incluyen manzanas (especialmente verdes), peras, ciruelas, melocotones, cerezas, albaricoques, dátiles y frutas deshidratadas como ciruelas pasas y pasas. También está presente en algunas verduras como coliflor, champiñones, guisantes, apio y en algas rojas.

En cuanto a alimentos procesados, el sorbitol se usa comúnmente en productos como chicles y caramelos sin azúcar, postres y helados bajos en calorías, productos de panadería sin azúcar (como galletas y magdalenas), jarabes, salsas bajas en azúcar y snacks o barritas energéticas light. Además, la miel de caña y la melaza también contienen altos niveles de sorbitol.

Por lo tanto, además de productos etiquetados como “light”, numerosas frutas, verduras y productos procesados aportan sorbitol en su composición, ya sea de forma natural o como aditivo para endulzar y conservar los alimentos.

