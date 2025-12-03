San Francisco demanda a 10 importantes empresas por alimentos ultraprocesados

La ciudad de San Francisco presentó una demanda contra grandes fabricantes de alimentos, como Coca-Cola y Nestlé, alegando que sus productos ultraprocesados son responsables de graves problemas de salud pública.

El fiscal municipal, David Chiu, nombró a 10 empresas en la demanda, incluyendo a los fabricantes de alimentos tan populares como las galletas Oreo, Sour Patch Kids, Kit Kat, Cheerios y Lunchables, reseña Associated Press (AP).

La demanda argumenta que los alimentos ultraprocesados ​​están vinculados con múltiples enfermedades, como la diabetes tipo 2, hígado graso y cáncer.

“Se apoderaron de los alimentos y los hicieron irreconocibles y dañinos para el cuerpo humano”, declaró Chiu en un comunicado de prensa. “Estas empresas provocaron una crisis de salud pública, se lucraron enormemente y ahora deben asumir la responsabilidad por el daño que han causado”.

Añade que han diseñado productos para “estimular los antojos y fomentar el consumo excesivo”.

Dichos alimentos son “fórmulas de ingredientes baratos, a menudo manipulados químicamente, con poco o ningún alimento integral añadido”, escribió Chiu en la demanda.

Empresas demandadas

La demanda incluye a diez compañías destacadas en la industria alimentarias: Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Kraft Heinz Company, General Mills, Kellogg, Mars Incorporated, Post Holdings, Mondelez International y ConAgra Brands.

Ninguna de estas empresas respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por correo electrónico, acota AP.

Impacto de los alimentos ultraprocesados

Los alimentos ultraprocesados, que abarcan desde golosinas hasta cereales para el desayuno, son descritos como perjudiciales para la salud. Estudios recientes vinculan estos productos con enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y el cáncer.

Un informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) indica que más de la mitad de las calorías consumidas por los estadounidenses provienen de estos alimentos.

La demanda de San Francisco cita varios estudios científicos sobre el impacto negativo de los alimentos ultraprocesados ​​en la salud humana.

“Cada vez hay más investigaciones que vinculan estos productos con enfermedades graves, como diabetes tipo 2, enfermedad del hígado graso, enfermedades cardíacas, cáncer colorrectal e incluso depresión a edades más tempranas”, señaló en el comunicado de prensa la profesora Kim Newell-Green, de la Universidad de California en San Francisco.

Medidas propuestas

La demanda busca poner fin a las prácticas de marketing engañoso y que las empresas lleven a cabo campañas de educación sobre los riesgos de estos alimentos.

Además, el secretario de salud de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., ha comenzado a tomar medidas enérgicas contra los alimentos ultraprocesados en su campaña “Make America Healthy Again”.

Implicaciones para el futuro

El caso podría sentar un precedente significativo en el sector alimentario, especialmente tras la aprobación de una ley en California que elimina ciertos alimentos ultraprocesados de las comidas escolares.

La demanda también solicita sanciones financieras para ayudar a cubrir los costos de atención médica relacionados con el consumo de estos productos.

Definición de un alimento como ultraprocesado

Los alimentos ultraprocesados se definen principalmente por el sistema de clasificación NOVA, que los identifica como productos industriales resultantes de múltiples procesos y formulaciones, con adición de altos niveles de grasas, azúcares, sal y aditivos como conservantes, colorantes, aromatizantes o emulsionantes.

Esta clasificación agrupa los alimentos en cuatro categorías según su grado de procesamiento: naturales o mínimamente procesados (como frutas frescas o verduras congeladas sin aditivos), ingredientes culinarios procesados (sal, azúcar o aceites), alimentos procesados (como quesos o conservas con adición de sal o azúcar) y ultraprocesados, que combinan elementos de los grupos anteriores con sustancias no usadas en cocina doméstica.

Criterios clave de identificación:

Listas de ingredientes largas (más de 5), con componentes difíciles de leer o ausentes en cocinas caseras, como tartrazina o emulsionantes.

Inclusión de azúcares, grasas hidrogenadas, sal añadida y aditivos industriales para mejorar sabor, textura o duración.

Formulaciones listas para consumo, como snacks, gaseosas, panes industriales o comidas preformadas congeladas.

La razón de este ultraprocesamiento se debe a que estos alimentos buscan prolongar la vida útil, potenciar el sabor o la apariencia mediante técnicas como extrusión, hidrogenación o adición de proteínas hidrolizadas, diferenciándolos de los procesados simples que solo usan sal, azúcar o aceite.

También te puede interesar: