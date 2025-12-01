Lanzan en EE.UU. nuevas gafas aprobadas por la FDA que pueden retrasar la miopía en niños

La miopía, o visión corta, afecta un número considerable de niños en los Estados Unidos, con tasas que alcanzan entre el 30% y 40% al finalizar la secundaria, apunta el Dr. Michael Repka, profesor y oftalmólogo pediátrico de la Facultad de Medicina de Johns Hopkins, refiere Associated Press (AP). La creciente dependencia de las pantallas y el tiempo en interiores están vinculados al aumento de esta condición.

Las lentes Essilor Stellest, aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), están diseñadas para niños de 6 a 12 años. Se ha demostrado que estas lentes reducen la progresión de la miopía en un 70% a lo largo de dos años al modificar la forma en que la luz se enfoca en la retina.

Esta tecnología ya estaba disponible en Europa, Asia y otras partes del mundo, pero es ahora cuando se implementa en EE.UU.

Beneficios más allá de la visión

Los oftalmólogos indican que estas lentes no solo ayudan a preservar la visión, sino que también pueden prevenir complicaciones a largo plazo asociadas a la miopía severa, como cataratas y desprendimientos de retina, que pueden resultar en ceguera.

Las nuevas lentes utilizan 11 anillos concéntricos llenos de pequeños puntos elevados para reenfocar la luz hacia la retina de una manera que se cree que retarda el alargamiento del ojo.

“Que esta hipótesis finalmente se demuestre como cierta, por supuesto, importa solo en parte”, dijo Repka, señalando que las lentes parecen funcionar independientemente de cómo funcione la ciencia subyacente.

Por otra parte, “ahora tenemos una manera de frenar ese problema y tal vez podamos evitar que los niños tengan ese ojo tan alargado que los pone en riesgo de ceguera”, dijo a AP la Dra. Rupa Wong, oftalmóloga pediátrica de Honolulu.

Costos y accesibilidad

El precio de las lentes es de aproximadamente $450 dólares. Se espera que la mayoría de los seguros de visión en EE.UU. cubran su costo para los niños que cumplan con los criterios de prescripción.

Hasta ahora el único otro producto aprobado por la FDA para retrasar la miopía eran las lentes de contacto de la empresa MiSight. Lentes de contacto desechables diarias, por lo que significa una comodidad para padres y médicos la modalidad de gafas para niños.

“Muchas personas podrían dudar en ponerle lentes de contacto a un niño de tan solo 8 años, por lo que las gafas ofrecen una muy buena alternativa”, advierten especialistas.

Síntomas comunes de la miopía en niños

Los síntomas más comunes de la miopía en niños incluyen visión borrosa al mirar objetos lejanos, como la pizarra en clase o señales distantes.

Comportamientos típicos:

Los niños suelen entrecerrar los ojos o parpadear con frecuencia para enfocar mejor.

También se acercan mucho a la televisión, libros o pantallas, frotan los ojos repetidamente y muestran fatiga ocular o dolores de cabeza después de actividades visuales.

Signos en edad escolar:

En el aula, presentan dificultades para leer lo escrito en la pizarra o proyecciones, lo que puede afectar su aprendizaje. Pueden parecer despistados con objetos lejanos o perder interés en juegos y deportes que requieren buena visión de lejos.

Si se observan estos signos persistentes, se recomienda una revisión oftalmológica anual.

Afectación del tiempo frente a las pantallas

El tiempo excesivo frente a pantallas afecta negativamente la salud visual de los niños a largo plazo, principalmente acelerando el desarrollo y progresión de la miopía debido al enfoque prolongado en distancias cortas y la menor exposición a la luz natural al estar indoors. Otros riesgos incluyen fatiga visual crónica, ojos secos e irritados por menor parpadeo, y posible pérdida de flexibilidad en el enfoque visual.

Principales efectos a largo plazo:

Miopía progresiva : Estudios indican que el uso constante de pantallas acelera la miopía, con proyecciones de la OMS de un aumento de 200 millones de casos en niños y adolescentes para 2050.

: Estudios indican que el uso constante de pantallas acelera la miopía, con proyecciones de la OMS de un aumento de 200 millones de casos en niños y adolescentes para 2050. Fatiga ocular digital : Provoca dolores de cabeza persistentes, visión borrosa y tensión muscular ocular, afectando el desarrollo visual en edades tempranas.

: Provoca dolores de cabeza persistentes, visión borrosa y tensión muscular ocular, afectando el desarrollo visual en edades tempranas. Otros problemas: Puede contribuir a esotropía (ojos cruzados) en adolescentes y, potencialmente, daños retinianos por luz azul, como degeneración macular futura.

Factores agravantes:

La combinación de pantallas con menos tiempo al aire libre reduce la protección natural contra la miopía, ya que la luz UV moderada favorece el desarrollo ocular saludable. Factores genéticos interactúan con estos hábitos, haciendo más vulnerable a niños expuestos desde los 6 meses. Además, el uso antes de dormir altera el sueño por luz azul, impactando indirectamente la recuperación visual.

Para mitigar riesgos, se recomiendan límites de pantalla (1-2 horas/día para mayores de 2 años), la regla 20-20-20 (mirar a 6 metros cada 20 minutos), exámenes oftalmológicos regulares y al menos 2 horas diarias al exterior.

