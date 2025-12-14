Retiran canela molida en 14 estados por peligro de plomo

Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) indicó en un comunicado a través de su página web sobre el retiro de la canela vendida por TBC Distribution Corporate en Brooklyn, Nueva York, debido a una peligrosa contaminación con plomo.

La entidad sanitaria señaló que, el alimento retirado del mercado pertenece a la marca Lucky Foods, la cual fue vendida en al menos 14 estados del país, entre los que se incluye California.

Según el comunicado, el alimento comenzó a ser retirado de los anaqueles de varios establecimientos luego de un análisis por parte del Departamento de Agricultura y Mercados de Nueva York, que encontró altos niveles de plomo en el polvo de canela.

La FDA detalló que, el producto está envasado en una bolsa de 40 g al vacío con una etiqueta marrón que indica la marca Lucky Foods en la parte superior y tiene fecha de caducidad del 15 de septiembre de 2027.

Hasta los momentos, las autoridades no han reportado personas afectadas por el consumo de este alimento. Sin embargo, alertaron que los consumidores expuestos a la contaminación por plomo pueden sufrir daños permanentes en su sistema nervioso central. “Esto puede provocar trastornos del aprendizaje, defectos del desarrollo y otros problemas de salud a largo plazo”, escribió la FDA.

Finalmente, indicó a los consumidores que desechen el alimento o lo devuelvan a la tienda donde lo adquirieron para su respectivo reembolso, también pueden comunicarse con la compañía fabricante al 718-444-5556 de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m., hora del Este, para obtener más información.

