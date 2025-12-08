Retiran comida para perros en varios estados por contaminación con plástico

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) alertó a los dueños de mascotas sobre el retiro del alimento para perros de la marca Fromm Family Foods debido a una posible contaminación con trozos de plástico, lo que podría ser perjudicial para los caninos.

El fabricante en su comunicado compartido con la entidad sanitaria indicó que “hemos identificado el error y, además de nuestro proceso de seguridad existente, hemos implementado acciones correctivas para evitar que esto vuelva a suceder”, dijo.

El retiro se trata de al menos unas 300 cajas de comida para perro con el nombre de Receta de carne de res Bonnihill BeefiBowls de 16 oz con fecha de caducidad 25/12/2026 B01 y UPC 072705135004.

Hasta la fecha, los dueños de las mascotas que han consumido este alimento no han reportado lesiones o enfermedades en sus perros; no obstante, la FDA les advirtió estar atentos a síntomas como: vómitos, letargo o falta de apetito, ya que puede ser un indicativo de estar siendo afectados.

Finalmente, la FDA les indicó a las personas que compraron este alimento, no volvérselo a dar a sus mascotas, en cambio, desecharlo o devolverlo a la tienda donde lo adquirieron para su respectivo reembolso.

Para más información pueden comunicarse con Fromm al 1-800-325-6331 de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., hora central, o al info@frommfamily.com.

Sigue leyendo: